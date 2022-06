La guerra in diretta, le notizie di oggi domenica 12 giugno. La Cina: "Niente armi alla Russia". Zelensky: "Entrare in Ue" | Video e foto

12 giugno 2022 a

Ore 8 - Kiev: "Bloccati ancora gli assalti a Severodonetsk"

Gli assalti dei soldati russi a Severodonetsk sono "senza successo". Lo sostiene lo stato maggiore dell'esercito ucraino che spiega anche come i militari ucraini abbiano respinto gli uomini di Mosca vicino a Vrubivka, Mykolaiv e Vassylivka. Rimane molto complessa la situazione a Toshkivka, alla periferia nord-occidentale di Severdonetsk; ma le forze ucraine hanno bloccato l'avanzata russa vicino a Popasna.

07.45 Zelensky: “L'Ucraina nella Ue rafforzerebbe la stessa Europa"

Zelensky, premier dell'Ucraina, in un videomessaggio torna a parlare della candidatura del suo Paese a membro dell’Ue: “Sono certo che presto riceveremo una risposta, questa decisione può rafforzare non solo il nostro Stato, ma anche l'intera Unione”. Sulla visita di Ursula von der Leyen spiega che “ci saranno molti altri colloqui ugualmente importanti e, spero, fruttuosi con i leader europei la prossima settimana”.

07.30 - Gli Usa: "I cittadini russi meritano di vivere in piena libertà"

I russi, come le persone in tutto il mondo, "meritano di vivere senza repressione e di poter esercitare i loro diritti umani e le libertà fondamentali senza timore di ritorsioni". Lo sostiene il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. E precisa che "purtroppo, questa non è la realtà nella Russia di oggi. Il governo russo sta tentando di tenere i suoi cittadini all'oscuro delle atrocità che sta commettendo contro il popolo ucraino. la guerra del Cremlino ha lasciato la Russia isolata a livello internazionale e sta derubando i cittadini russi della possibilità di costruire un futuro migliore in armonia con i loro vicini".

Ore 7.30 - La Cina: "Non abbiamo dato armi alla Russia"

La Cina non ha mai fornito armi alla Russia. Lo ribadisce il ministro della Difesa Wei Fenghe al vertice sulla sicurezza Shangri-La Dialogue, a Singapore. Il ministro ha ribadito che la Cina sostiene i colloqui di pace e si oppone alla fornitura di armi. Ha anche lanciato una provocazione con una serie di domande a cui non ha dato risposte: "Qual è la causa principale di questa crisi? Chi è la mente dietro questo? Chi perde di più? E chi può guadagnare di più'? Chi sta promuovendo la pace e chi sta aggiungendo benzina sul fuoco? Penso che tutti conosciamo le risposte a queste domande".

Ore 7 - Kim: "Stiamo dalla parte di Putin"

Pieno sostegno al presidente russo Vladimir Putin è stato ribadito dal leader nordcoreano Kim Jong. A suo avviso il popolo russo ha "ottenuto grandi successi nel portare a termine la giusta causa di difesa della dignità e della sicurezza del proprio Paese, affrontando ogni sorta di sfide e difficoltà. Il popolo coreano offre loro pieno sostegno e incoraggiamento". Questo il testo del suo messaggio a Putin per il Russia Day.

