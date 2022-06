La guerra in diretta: le notizie di oggi, sabato 11 giugno. Zelensky chiede armi. Stragi a Mariupol e Severodonetsk | Foto e video

11 giugno 2022 a

Ore 8.30 - Biden: "Avvisammo Zelensky dell'invasione, non ci ascoltò"

Volodymyr Zelensky "non volle ascoltare" gli avvertimenti americani prima dell'invasione russa dell'Ucraina. Lo sostiene Joe Biden, presidente degli Stati Uniti: "Lo so che molti pensavano stessi esagerando", ha detto Biden, "ma sapevo che avevamo le informazioni a sostegno: Putin avrebbe superatola frontiera. Non c'era alcun dubbio, e Zelensky non volle ascoltare, così come molte altre persone. Ne capisco il motivo, ma alla fine Putin lo ha fatto".

Ore 8 - Zelensky vuole armi più potenti

Dall’Ucraina ennesimo appello per la richiesta delle armi necessarie per respingere l'invasione di Mosca. Dall’inizio del conflitto, le forniture occidentali sono cresciute. Zelensky chiede artiglieria a lunga gittata e missili più potenti. "Mosca - spiega - vuole distruggere ogni città nel Donbass ma noi faremo di tutto per fermarli fin quando ci sarà l'artiglieria dei nostri partner occidentali".

Ore 7.45 - Il sindaco di Mariupol: "Case abbattute con i cadaveri dentro"

Il sindaco di Mariupol parla di edifici abbattuti dai russi con all'interno ancora cadaveri, che finiscono in discarica con le macerie. L'assedio di Mariupol si sta rivelando un vero e proprio massacro.

Ore 7.40 - l'intelligence britannica: "I russi fermi a Severodonetsk"

"Al 10 giugno, le forze russe intorno a Severodonetsk non hanno fatto progressi nel quadrante Sud della città. Sono in corso combattimenti strada per strada ed è probabile che entrambe le parti registrino un alto numero di morti e feriti". Lo sostiene l'intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla guerra in Ucraina. "La Russia sta ammassando armi con l'artiglieria e l'aviazione nel tentativo di sopraffare le forze ucraine".

