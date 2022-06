Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di oggi 10 giugno: cosa succede. Kiev: "Abbiamo finito le munizioni" | Diretta, foto e video

10 giugno 2022 a

Ore 10,30 - Macron promette aiuti a Kiev

Nel corso della conversazione avuta ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha assicurato a Volodymyr Zelensky che la Francia "resterà mobilitata per rispondere ai bisogni di Kiev compreso l'invio di armi pesanti". Lo riportano i media transalpini.

Ore 10,20 - Kiev, russi ritirano truppe Buryat da Severodonetsk

Il capo dell'amministrazione militare regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, ha affermato che i russi hanno ritirato le truppe Buryat da Severodonetsk perché "muoiono come mosche. Sono molto più deboli dei nostri difensori". Lo riporta Ukrainska Pravda.

Ore 10,10 - Zelensky, notizie positive dal campo in Zaporizhia e Kharkiv

"Abbiamo delle notizie positive nella regione di Zaporizhzhia, dove è possibile sventare i piani degli occupanti. Stiamo gradualmente avanzando nella regione di Kharkiv. Stiamo mantenendo la difesa nell'asse di Mykolaiv". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo punto su telegram sull'andamento del conflitto. Lo riporta la Bbc.

Ore 10 - Amnesty, condanna a morte combattenti stranieri è grottesca

Le condanne a morte di Aiden Aslin, Shaun Pinner e Brahim Saaudun sono "grottesche". Lo ha detto parlando a Bbc radio Nina Navid, rappresentante di Amnesty International. "Quello che è veramente importante è che ciò che è successo è una violazione della Convenzione di Ginevra, di cui la Russia è firmataria", ha aggiunto.

Ore 09,50 - Zelensky, nostre forze armate tengono duro a Severodonetsk

Le forze armate ucraine stanno "tenendo duro" a Severodonetsk. Lo ha detto in un video postato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il leader di Kiev ha aggiunto che "diverse città del Donbass che gli occupanti considerano obiettivi chiave stanno resistendo".

Ore 09,45 - Bombe su Dnipropetrovsk

Bombardamenti notturni delle forze russe sulla regione di Dnipropetrovsk. Lo rende noto il governatore Valentyn Reznichenko su telegram. "Il nemico ha sparato di nuovo contro il distretto di Kryvyi Rih - ha spiegato - nella città di Zelenodolsk una donna di 41 anni è rimasta ferita".

Ore 09,30 - Governatore Luhansk, distrutto palazzo del ghiaccio Severodonetsk

"Uno dei simboli di Severodonetsk è stato distrutto. Il Palazzo del Ghiaccio è andato a fuoco. Pattinaggio artistico, hockey, pallavolo, scuola di sport, concerti, quasi 50 anni di storia dello sport e sviluppo culturale". Lo scrive sui social il governatore ucraino della regione di Luhansk, Sergiy Haidai.

Ore 09 - Kiev, unità militari russi si rifiuta combattere dopo perdite a Kharkiv

Un'unità di fanteria motorizzata delle truppe russe si sarebbe rifiutata di combattere dopo le gravi perdite subite nel corso della battaglia di Kharkiv. Lo dicono le forze armate di Kiev citate da Ukrainska Pravda.

Ore 08,40 - 007 Gran Bretagna: "Grave rischio colera a Mariupol"

"A Kherson c'è una grave carenza di farmaci e Mariupol è minacciata da una grande epidemia di colera. Da maggio sono stati registrati casi isolati. I servizi medici di sono probabilmente vicini al collasso". Lo scrive nel suo report giornaliero su twitter l'Intelligence britannica.

Ore 08,30 - Kiev: "Uccisi 32mila soldati russi"

Sono 31.900 i soldati russi caduti in Ucraina dall'inizio del conflitto. E' il bilancio tracciato nel bollettino giornaliero dalle forze armate di Kiev.

Ore 08,20 - Governatore Luhansk: "Mosca ci vuole entro il 12 giugno"

Severodonetsk "tiene" ma i russi "distruggono tutto". E il bilancio fatto sui social network dal governatore ucraino della regione di Luhansk, Sergiy Haidai. "Non ricostruiscono nulla da otto anni a Luhansk, non stanno nemmeno cercando di ripristinare l'approvvigionamento idrico o elettrico a Popasna e Rubizhne, stanno solo distruggendo tutto. Il 'mondo russo' è un deserto", spiega. Mosca vuole il controllo della regione di Luhansk "entro il 12 giugno" la 'Giornata della Russia'. Lo scrive sui social network il governatore ucraino della regione di Luhansk, Sergiy Haidai. In precedenza la data - ricorda il politico di Kiev - era stata fissata per il "10 giugno".

Ore 08,10 - Putin omaggia lo zar Pietro il Grande

Il presidente russo Vladimir Putin ha reso omaggio allo zar Pietro il Grande nel 350esimo anniversario della sua nascita, tracciando un parallelo tra quelle che ha descritto come le loro due storiche missioni per riconquistare le terre russe. Parlando alle Tv di Mosca dopo la visita a una mostra dedicata allo zar Putin ha detto che, come nell'epoca di Pietro, spettava alla Russia odierna "restituire" le terre russe alla madrepatria e "rafforzare" il Paese. "Se partiamo dal fatto che questi valori di base sono alla base della nostra esistenza, riusciremo sicuramente a risolvere i compiti che dobbiamo affrontare", ha spiegato. Lo riporta il Guardian.

Ore 08 - Ucraina: "Finito le munizioni in nostro possesso"

"Questa è una guerra di artiglieria" e in prima linea "stiamo perdendo" ora tutto dipende da ciò che l'Occidente ci fornisce, abbiamo quasi esaurito le munizioni in nostro possesso". E' l'ammissione fatta con il Guardian da Vadym Skibitsky, numero due dell'Intelligence militare di Kiev.

Ore 07,45 - Kiev: "La Russia ha lanciato tutto tranne bomba atomica"

Le forze russe "hanno lanciato sul fronte praticamente tutto ciò che si può lanciare ad eccezione delle armi nucleari". Lo ha detto in una conversazione con la Bbc Mikhaylo Podolyak consigliere del presidente Volodymyr Zelensky.

Ore 07,30 - Ucraina: "Perdiamo fino ai 200 uomini al giorno"

Le forze armate ucraine perdono "dai 100 ai 200 uomini al giorno". E' la stima fatta in una conversazione con la Bbc da Mikhaylo Podolyak consigliere del presidente Volodymyr Zelensky. Per questo motivo, secondo il rappresentante di Kiev ha bisogno di "centinaia di sistemi di artiglieria occidentali" per livellare le forze in campo nel Donbass.

Ore 07 - Giappone vieta esportazione di camion e bulldozer in Russia

Il Giappone, come parte di un nuovo pacchetto di sanzioni, vieterà l'esportazione di camion, autocarri con cassone ribaltabile e bulldozer in Russia dal 17 giugno. Lo ha annunciato in una conferenza stampa a Tokyo il ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria Koichi Hagiuda. Lo riporta la Tass.

