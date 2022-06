Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di giovedì 9 giugno 2022: altri bombardamenti da parte della Russia

09 giugno 2022 a

Ore 8.50 - Bombardato impianto Azot a Severodonetsk, dentro 800 civili

Bombardato per due volte dall'esercito russo tra ieri sera e la notte scorsa l'impianto chimico Azot a Severodonetsk, dove si sono rifugiati circa 800 civili, 200 dipendenti e circa 600 residenti. Almeno due officine sono state colpite, tra cui una per la produzione di ammoniaca. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale del Lugansk Sergiy Gaidai, riportato da Ukrinform, ma non ci sono informazioni sulla sorte dei civili. Dentro la fabbrica ci sarebbero anche alcune unità militari ucraine che, secondo i combattenti filorussi, sarebbero arretrati in seguito all'assalto dell'esercito di Mosca.

Ore 8.30 - I russi provano ad avanzare a sud di Izium

"Continuano i combattimenti a Severdonetsk ma, nelle ultime 48 ore, il Gruppo di forze orientale russo ha anche aumentato gli sforzi per avanzare a sud di Izium" dove si erano "bloccati ad aprile, dopo che le forze ucraine avevano fatto buon uso del terreno per rallentare l'avanzata russa". E' quanto si legge nel bollettino quotidiano dell'intelligence britannica sulla guerra in Ucraina. "La Russia probabilmente cerca di riguadagnare slancio in quest'area per esercitare ulteriore pressione su Severdonetsk e per avere la possibilita' di avanzare piu' in profondita' nell'oblast di Donetsk", continuano gli 007.

Ore 7 - Washington: invio di nuovi lanciarazzi solo dopo formazione di militari ucraini

Gli Stati Uniti, che hanno annunciato la spedizione di quattro sistemi di artiglieria di precisione Himars in Ucraina, vogliono assicurarsi che i soldati ucraini abbiano familiarità con i loro sistemi prima di inviarne altri, ha affermato mercoledì il capo del ministero. Occorre formare gli operatori, ma anche i militari addetti alla manutenzione, oltre agli ufficiali e ai sottufficiali, ha spiegato. La Casa Bianca ha annunciato la scorsa settimana l'invio di quattro sistemi Himars (lanciarazzi multipli montati su armature leggere)

Ore 6 - Russi schierano altri carri armati vicino Zaporizhzhia

Le forze russe hanno schierato altri 30 carri armati T-62 a Vasylivka, un villaggio a circa 35 chilometri a sud di Zaporizhzhia. Lo riferiscono i media ucraini, citando un portavoce del ministero della Difesa ucraino.

Ore 5 - La Russia cambia strategia su Severodonetsk

Un consigliere dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy afferma che le truppe russe hanno cambiato tattica nella battaglia per Severodonetsk. Oleksiy Arestovych ha detto mercoledì che i soldati russi si sono ritirati dalla città e ora la stanno martellando con artiglieria e attacchi aerei.

