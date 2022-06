Autobus precipita in un burrone, 18 morti tra cui donne e bambini: tragedia in Pakistan

08 giugno 2022 a

E' drammatico il bilancio di un incidente stradale che è avvenuto in Pakistan. Un autobus è finito in un burrone in una zona isolata di montagna, nel sudovest del Paese. Il bilancio è di diciotto morti, tra cui donne e bambini, come confermano le autorità locali. L'incidente si è verificato con esattezza nella provincia del Belucistan, nel distretto di Qilla Saifullah. Un responsabile del distretto, Mohammad Qasim, riferisce che i soccorritori sono ancora al lavoro per trasportare i corpi in un ospedale vicino e aggiunge che sembra che non ci siano sopravvissuti. Al momento non è nota la causa dell'incidente, che si è verificato in una strada particolarmente stretta. Le autorità riferiscono che il meteo era buono e la polizia sta verificando le ipotesi di eventuali problemi meccanici o dell'errore umano, visto che pare che il bus avesse accelerato quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, che è appunto caduto nel burrone. Il presidente del Pakistan, Arif Alvi, come pure altri funzionari del governo, hanno espresso dolore per il tragico incidente e hanno ordinato alle autorità di prendere accordi per la consegna dei corpi delle vittime ai familiari.

