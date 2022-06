La guerra in diretta oggi mercoledì 8 giugno. Mosca minaccia di colpire ancora Kiev. L'esercito ucraino resiste. Zelensky sospende esportazioni di gas e carbone | Foto e video

08 giugno 2022 a

Ore 8.30 - Nella città di Severodonets l'esercito ucraino resiste

Nella città orientale di Severodonetsk, punto nevralgico del conflitto, l'esercito ucraino sta tenendo. Lo sostiene l'intelligence britannica. I soldati russi stanno concentrando i loro attacchi nella regione orientale del Donbass, rimanendo sulla difensiva altrove.

Zelensky annuncia il “Libro dei carnefici” sui crimini di guerra

Ore 8.15 - Distrutti altri due ospedali

I bombardamenti russi hanno distrutto altri due ospedali, a Severodonetsk e Rubizhne, nell'Ucraina orientale, come mostrano le nuove immagini satellitari scattate da Maxar Technologies e pubblicate dalla Cnn. Sul tetto della struttura ospedaliera di Severodonetsk era stata dipinta una grande croce rossa.

Ore 7.45 - Mosca minaccia Kiev per i missili a lunga gittata

L'annuncio della consegna all'Ucraina dei lanciarazzi multipli M270 britannici, che seguono gli Himars promessi dagli Stati Uniti, innesca la reazione della Russia. Il capo della commissione Difesa della Duma, Kartapolov, ha citato infrastrutture strategiche come l'aeroporto della capitale ucraina e istituzioni come la Verkhovna Rada, la sede del Parlamento come quelle che potrebbero essere colpite come in caso di uso delle armi occidentali contro la Russia.

Ucraina: Kiev, '263 bambini uccisi e 478 feriti da inizio guerra'

Ore 7.15 - Niente evento in Ucraina per la giornalista russa anti Putin

La giornalista Ovsyannikova, producer, diventata famosa per la sua protesta in diretta televisiva contro “l’operazione speciale”, secondo la maggioranza degli ucraini sarebbe "coinvolta nella propaganda russa che ha alimentato la guerra per anni". Cancellato un evento con la sua presenza.

Ore 7 - Kiev ferma la vendita di gas e carbone: "Ci aspetta il peggior inverno di sempre"

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che l'Ucraina sospenderà le esportazioni di gas e carbone. Il prossimo inverno a suo avviso sarà "più difficile di tutti a causa della guerra. Non venderemo i nostri gas e carbone all'estero. Tutta la produzione si concentrerà sulla soddisfazione della domanda interna". Il primo ministro Denis Shmygal ha spiegato che la produzione di carbone nelle miniere statali è diminuita di un terzo dalla fine di febbraio e ha raccomandato di "prepararsi per la stagione di riscaldamento più difficile di sempre in Ucraina". Il governo ucraino ha incaricato la compagnia statale Naftogaz di accumulare almeno 19 miliardi di metri cubi di gas negli impianti di stoccaggio sotterranei ucraini.

