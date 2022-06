La guerra in diretta, le notizie di oggi martedì 7 giugno. Gli stupri russi, le armi americane e i morti nell'acciaieria | Foto e video

07 giugno 2022 a

a

a

Ore 10 - Gli 007 inglesi: alcune aree di Severodonetsk riprese dagli ucraini

Secondo il bolletino dell'intelligence britannica le forze ucraine hanno riconquistato parti di Severodonetsk, "ma le forze russe continuano a occupare i distretti orientali. Il più ampio piano continua a essere quello di tagliare l'area di Severodonetsk da nord e da sud".

Ore 07.50 - Gli Usa: Mosca vuole intimidire giornalisti americani

Gli Stati Uniti accusano Mosca di intimidazione nei confronti della stampa americana che opera sul territorio russo. Le accuse seguono di poco la convocazione da parte del Cremlino di alcuni corrispondenti di testate a stelle e strisce. I giornalisti sono stati chiamati "a presentarsi al ministero degli esteri russo per spiegare loro le conseguenze della politica ostile da parte del loro governo nella sfera dei media".

Ucraina, Zelensky: "A Severodonetsk nostri eroi tengono"

Ore 6.30 - Michel: "Stupro usato dai russi come arma di guerra"

Durissimo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel: "Abbiamo avuto notizie che le forze russe usano la violenza sessuale come arma di guerra. La violenza sessuale è un crimine di guerra. Un crimine contro l’umanità. Una tattica di tortura, terrore e repressione. Atti vergognosi in una guerra vergognosa. Questi crimini devono essere portati alla luce del giorno ed essere perseguiti senza impunità".

Ucraina: Kiev, '263 bambini uccisi e 467 feriti da inizio guerra'

Ore 4.10 - Inziato il recupero dei cadaveri all'Azovstal

La Russia ha iniziato a consegnare i corpi dei soldati ucraini uccisi nelle acciaierie Azovstal, a Mariupol. Decine di cadaveri recuperati dall'enorme complesso bombardato sono stati riconsegnati a Kiev: iniziati i test del Dna per le identificazioni.

Ore 3.12 - Soldati ucraini costretti a usare il traduttore Google per le nuove armi Usa e Nato

Le armi inviate dalla Nato e dagli Usa raggiungono sono più veloci dell'addestramento dei soldati ucraini che ancora non hanno la necessaria formazione per usarle. Per comprendere i meccansismi di funzionamento gli ucraini ricorrono a Google translate. Lo sostiene il New York Times, che spiega come l'addestramento dei soldati sia un grosso ostacolo nell'organizzazione della resistenza.

Proseguono i bombardamenti, il fronte più caldo resta il Donbass

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.