Nigeria, sparatoria in una chiesa cattolica: morti e feriti tra cui bambini. Cosa è successo

Tragedia in Nigeria, dove oggi domenica 5 giugno degli uomini armati hanno aperto il fuoco sui fedeli che si trovavano in una chiesa cattolica nel sudovest del Paese, nello stato di Ondo, e hanno fatto detonare esplosivi. Il bilancio delle vittime non è stato ancora reso noto ma si parla di oltre 50 morti e molti feriti, inclusi bambini. A riferire la notizia è stato un deputato locale, Ogunmolasuyi Oluwole, che si è recato sia sul luogo dell'attacco sia nell'ospedale in cui sono stati portati molti dei feriti. Gli assalitori hanno preso di mira la chiesa cattolica di San Francesco nello Stato di Owo, nello Stato di Ondo, dove i fedeli si erano radunati per la domenica di Pentecoste. Mentre la maggior parte della Nigeria fa i conti con problemi di sicurezza, compreso l'estremismo islamico, quella di Ondo è conosciuta come una delle aree più pacifiche.

Il numero delle vittime sarebbe dunque di almeno 50: a riferirlo sono state fonti mediche al Nigerian Tribune, mentre testimoni hanno raccontato alla Bbc che il commando ha aperto il fuoco in modo indiscriminato prima di rapire un sacerdote e alcuni fedeli.

