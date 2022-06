Nuova sparatoria negli Usa: in Arizona morta una donna, otto feriti. Cosa è successo oggi sabato 4 giugno

04 giugno 2022 a

a

a

Nuova sparatoria negli Stati Uniti d'America. Oggi, sabato 4 giugno, ancora sangue sulle strade in Arizona, a Phoenix. Una donna è morta e altre otto sono rimaste ferite dopo una serie di sparatorie avvenute in un’area commerciale. Lo riferisce la polizia di Phoenix, citata dai media locali. La sparatoria è avvenuta intorno all’1 di notte locale. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, circa 100 persone si erano raccolte per una festa quando è scoppiata una lite fra diversi gruppi e si sono verificate diverse sparatorie all’interno dell’edificio, nel posteggio e in strada. Le persone colpite sono di età compresa fra 18 e 24 anni. Il responsabile non è stato arrestato e non è stata fornito nessun identikit.

Sparatorie in serie: morti al mercato delle pulci e al banchetto in chiesa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.