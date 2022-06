Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti oggi sabato 4 giugno: cosa succede | Diretta, foto e video

04 giugno 2022 a

Ore 10 - Stoltenberg: "Con Erdogan telefonata costruttiva su Svezia e Finlandia"

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha incontrato il primo ministro finlandese e ha parlato con il presidente della Turchia nel tentativo vincere la resistenza di Ankara all'adesione di Finlandia e Svezia all'alleanza. Stoltenberg, che ha visitato Washington questa settimana, ha twittato venerdì di aver incontrato il primo ministro finlandese Sanna Marin mentre era lì e di aver discusso "la necessità di affrontare le preoccupazioni della Turchia e andare avanti" con le domande di adesione finlandese e svedese. La guerra della Russia in Ucraina ha spinto i paesi nordici a candidarsi per aderire alla Nato, ma il presidente turco Recep Tayyip Erdogan accusa Svezia e Finlandia di sostenere i militanti curdi ritenuti dalla Turchia terroristi. Stoltenberg ha detto di aver avuto una "telefonata costruttiva" con Erdogan, definendo la Turchia un "pregiato alleato" e lodando gli sforzi turchi per mediare un accordo per garantire il trasporto sicuro delle forniture di grano dall'Ucraina in mezzo alla carenza di cibo globale causata dall'invasione russa. Stoltenberg ha twittato che lui ed Erdogan avrebbero continuato il loro dialogo, senza approfondire.

Ore 09,45 - 3.620 comuni occupati dalle forze russe

Dall'inizio del conflitto le forze russe hanno occupato 3.620 comuni ucraini. Lo ha detto il leader di Kiev,. Volodymyr Zelensky, durante il suo discorso alla Conferenza annuale dei sindaci degli Stati Uniti d'America. Lo riporta Ukrinform. "Sia grandi città che piccoli paesi - ha spiegato - in ognuno di loro c'è distruzione. Questa è la realtà che è stata portata dalla Russia".

Ore 09,30 - Consigliere Zelensky: "Guerra può durare fino ad altri sei mesi"

La guerra in Ucraina può durare "da due fino a sei mesi" se si ragiona in base "agli armamenti accumulati". Lo ha detto in un'intervista a Meduza Mikhaylo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ma la guerra è un processo non lineare, dozzine o addirittura centinaia di fattori la influenzano, compresi quelli militari indiretti e quelli diplomatici indiretti”, ha aggiunto. Allo scoppio del conflitto Podolyak aveva predetto che tutto si sarebbe risolto in poche settimane. "Mi sembrava che dopo la prima fase della guerra, i russi tornassero alla corretta analisi - ha detto - invece la leadership della Federazione Russa sta facendo ora sta portando la sua strategia al limite dell'assurdo. A quanto ho capito, questa è una specie di fantastico tentativo di suicidio".

Ore 09 - In 100 giorni evacuate oltre 1,8 milioni di persone

Il servizio di emergenza statale ucraino ha evacuato oltre 1,8 milioni di persone dal 24 febbraio. Lo riporta il Kiev Independent. In 100 giorni di guerra totale della Russia, il servizio di emergenza statale ucraino ha riferito di aver effettuato 32.468 viaggi, estinto 9.300 incendi, soccorso 1.397 persone e neutralizzato 128.424 munizioni, di cui 1.983 bombe. Al 3 giugno, i primi soccorritori ucraini hanno evacuato più di 1,8 milioni di persone, inclusi oltre 504.000 bambini e 32.000 persone con disabilità.

Ore 08,40 - Governatore Luhansk, madre e bimbo morti dopo bombardamenti russi

Sono quattro i civili morti dopo gli ultimi attacchi russi nella regione del Luhansk. Lo scrive su telegram il governatore Sergei Haidai. Fra loto anche una mamma con il suo bambino uccisi da un bombardamento nella città di Gorskoye.

Ore 08,20 - Usa: "Russia non riesce ad accelerare le operazioni"

La Russia difficilmente sarà in grado di "accelerare" la sua "operazione militare speciale", nonostante le sue affermazioni. Lo spiega il think tank statunitense Institute for the Study of War. Lo riporta il Kiev Independent. Contrariamente alle affermazioni del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu sull'intensificazione della guerra russa contro l'Ucraina, è improbabile che la Russia abbia la forza lavoro e le attrezzature per avanzare oltre Luhansk, viene spiegato. Secondo quanto riferito, anche i delegati russi nell'Ucraina orientale avrebbero "unità in prima linea non sufficientemente preparate con forniture mediche", con conseguente basso morale e rifiuto di alcune truppe di tornare in prima linea.

Ore 08,10 - Attacco su impresa agricola in regione Odessa, due feriti

Un attacco strategico con missili da crociera ha colpito questa mattina un'impresa agricola nella regione di Odessa. Lo dice l'agenzia Unian riportando le parole di un portavoce dell'amministrazione locale. Il bilancio sarebbe di due feriti.

Ore 08 - Russi pronti a nuova offensiva a Sloviansk

I russi preparano una nuova offensiva a Sloviansk, città chiave della regione del Donbass, dove hanno concentrato 20 battaglioni tattici. A dirlo le forze armate di Kiev citate dalla Cnn.

Ore 07,30 - Kiev riconquista 20% territorio Severodonetsk

I combattimenti a Severodonetsk "continuano" e i russi hanno "rafforzato" le loro truppe. Lo fanno sapere le forze armate ucraine. Lo riporta Unian. "Inoltre gli occupanti hanno lanciato un'offensiva in direzione del villaggio di Ustynivka, ma non hanno avuto successo", spiegano ancora i militari di Kiev. Ieri il governatore ucraino della regione di Luhansk, Sergei Haidai aveva comunicato che il 20% della città era stato riconquistato.

Ore 07 - Guterres: "Subito stop alla violenza"

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in una dichiarazione innovato la sua richiesta di porre fine alla violenza in Ucraina. "Rinnovo il mio appello per l'immediata cessazione della violenza, per l'accesso umanitario illimitato a tutti coloro che ne hanno bisogno, per l'evacuazione in sicurezza dei civili intrappolati nelle aree di combattimento e per la protezione urgente dei civili e il rispetto dei diritti umani in conformità con le norme internazionali", ha spiegato. Per Guterres il conflitto "ha provocato violazioni inaccettabili dei diritti umani e sta infiammando una crisi globale tridimensionale - cibo, energia e finanza - che sta colpendo la maggior parte persone, paesi ed economie vulnerabili". uterres ha affermato che le Nazioni Unite sono "impegnate nello sforzo umanitario", ma alla fine saranno necessari negoziati e dialogo per risolvere il conflitto. Prima le parti si impegnano in sforzi diplomatici in buona fede per porre fine a questa guerra, meglio è per il bene dell'Ucraina, della Russia e del mondo", ha concluso.

Ore 06,30 - Vicesindaco Odessa: "Navi devono salpare in 20 giorni o cereali marciranno"

"Abbiamo venti giorni per evitare la catastrofe. Ci sono Paesi del Nord dell’Africa e del Medio Oriente che se non avranno le derrate entro tre settimane entreranno in crisi". Lo dice il vicesindaco di Odessa, Oleg Brindak, in un'intervista a Repubblica parlando della questione grano. "Nella grande Odessa abbiamo tre porti e da lì le navi mercantili possono mettere in navigazione subito quattro milioni di tonnellate di grano. La produzione ucraina, però, è di 22 milioni di tonnellate, sfamiamo 400 milioni di persone. Serve tempo per riavviare tutte le partenze. E tempo ne abbiamo poco". Un problema che riguarda anche i magazzini. "Non ci sono silos attrezzati, abbiamo sempre prodotto ed esportato. Non immaginavamo una guerra.Icereali sono stipati in normali magazzini e adesso è arrivato il caldo. Con 32 gradi il tempo di conservazione può arrivare a 45 giorni".

Ore 06 - Cnn, incontri Usa e alleati, si valuta piano Italia

Nelle ultime settimane funzionari statunitensi "si sono incontrati regolarmente con le loro controparti britanniche ed europee per discutere di potenziali piani per un cessate il fuoco e per porre fine alla guerra attraverso un accordo negoziato" e "tra gli argomenti affrontati c'è stato il piano in quattro punti proposto dall'Italia alla fine del mese scorso". Lo riporta la Cnn che cita fonti che hanno familiarità con i colloqui.

