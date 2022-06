Tempesta tropicale in arrivo, meteo impazzito: scatta l'allarme in Florida, Cuba e Bahamas

03 giugno 2022 a

Il meteo impazzito continua a far scattare allarmi. Questa volta sono le tempesta tropicali a far alzare il livello di guardia. Sono state emesse allerte per gran parte della Florida, per Cuba e le Bahamas, mentre il maltempo che ha colpito il Messico si sposta nel Golfo dove sono previste nel fine settimana forti piogge e venti. Il Centro nazionale uragani di Miami ha dichiarato che la tempesta, in precedenza nota come Agatha nell'oceano pacifico, nell'Atlantico sarà chiamata Alex. Un avviso pubblicato ha rilevato che, secondo i dati, i venti massimi sono aumentati durante la notte e si prevede che si sviluppi "un centro ben definito che diventerà una tempesta tropicale" mentre si avvicina alla Florida. Un sistema diventa una tempesta tropicale quando i venti raggiungono i 62 chilometri all'ora.

Video su questo argomento In Messico arriva Agatha, il primo uragano della stagione TMNews

