La guerra in diretta, le notizie di oggi giovedì 2 giugno. Ancora armi all'Ucraina. Putin deve essere operato di tumore? | Foto e video

Ore 10 - Uccisi 261 bambini. I feriti sono 460

Sono oltre 260 i bambini che hanno perso la vita in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa: lo ha reso noto su Telegram l'ufficio del procuratore generale di Kiev, secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform. Dal 24 febbraio scorso i minori uccisi sono 261, ben 18 in più rispetto a ieri, mentre i feriti sono oltre 460, ha precisato l'ufficio del procuratore

Ore 9.30 - Zelensky: "La Russia ha deportato 200mila bambini"

Il presidente ucraino Zelensky accusa la Russia di aver deportato oltre 200mila bambini dall'Ucraina. La Russia "deporta con la forza sia adulti che bambini. Questo è uno dei crimini di guerra più efferati. In totale, più di 200.000 bambini ucraini sono stati deportati finora. Sono orfani dagli orfanotrofi, bambini con genitori e minori non accompagnati". La notizia è stata riportata dalla Cnn.

Ore 9.15 - Affondate due navi da sbarco russe

L'esercito ucraino ha affondato due mezzi da sbarco russi nel Mar Nero. Lo sostiene il comando operativo Sud su Facebook, precisando che si tratta di barche militari russe nascoste nell'estuario del Dnepr pronte a svolgere operazioni di sabotaggio e ricognizione. Secondo la stessa fonte, ieri i difensori ucraini avevano distrutto tre depositi di munizioni dei filorussi.

Ore 8.45 - Esercitazioni con armi nucleari per l'esercito russo

Circa mille militari russi sono impegnati in una esercitazione in cui utilizzano i lanciamissili balistici intercontinentali Yars. La notizia è arrivata poco dopo che Joe Biden ha annunciato il nuovo pacchetto di assistenza militare a Kiev che comprende anche missili a medio raggio.

Ore 8.30 - "Putin deve essere operato per un tumore"

Vladimir Putin si deve operare per un tumore? Fioccano le indiscrezioni sulle condizioni di salute del premier russo. Le ultime rivelazioni sono dell'agenzia di stampa Unian che citando un giornalista israeliano, annuncia di un imminente intervento chirurgico al National Medical Research Center for Oncology NN Blokhin di Mosca. Nelle scorse settimane anche il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, ha parlato di cancro. Secondo la rivista "New Lines" la malattia riguarderebbe il sangue, secondo un rapporto del sito investigativo "Proekt" la tiroide. Il Cremlino continua smentire

Ucraina, Berlusconi: "Occidente compatto di fronte ad aggressione Russia"

Ore 8 - Gli Stati Uniti inviano i lanciarazzi all'Ucraina

E' un sistema missilistico dotato di munizioni con una gittata di 80 chilometri, quello che gli Usa metterà a disposizione dell'Ucraina. Joe Biden ha spiegato però che “non incoraggiamo né permettiamo all’Ucraina di colpire oltre i propri confini”.

Ore 7.30 - La Gran Bretagna fornisce a Kiev missili a lungo raggio

La Gran Bretagna continua ad armare l'Ucraina e fornisce a Kiev sistemi missilistici a lungo raggio. Si tratta dei M270. E' stato il segretario alla Difesa inglese, Ben Wallace, a spiegarlo in una intervista alla Cnn, precisando che questo passaggio è stato "strettamente coordinato" con la decisione degli Stati di fornire all'Ucraina il sistema Himars. L'esercito ucraino verrà addestrato ad usare i lanciarazzi direttamente nel Regno Unito.

