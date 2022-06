Elon Musk contro lo smart working: "Chi vuole lavorare da remoto lasci Tesla"

01 giugno 2022 a

Elon Musk e lo smart working, due rette parallele che si incontreranno mai. Il magnate più ricco del mondo, infatti, con una email inviata ai dipendenti amministrativi di Tesla ha messo nero su bianco le regole per continuare a stare sotto le sue dipendenze: tra queste, il no al lavoro da remoto, altrimenti l'invito a lasciare l'azienda. L'imprenditore non sopporta che alcuni dipendenti possano lavorare da casa, al contrario dei colleghi alla catena di montaggio delle auto elettriche.

"Il lavoro da remoto non è più accettabile", tuona sin dal titolo una mail che il magnate più ricco del mondo ha inviato ieri ai dipendenti ed oggi è filtrata ai media americani. "Chiunque desideri lavorare in remoto deve essere in ufficio un minimo (e sottolineo un minimo) di 40 ore a settimane o lasciare Tesla", si legge nella mail che è stata diffuso da uno degli azionisti. "Questo è meno di quello che viene chiesto agli operai della fabbrica", continua Musk, che ha deciso di affrontare, come è nello stile del controverso miliardario, con il pugno di ferro il problema che stanno affrontando diverse società in America e nel resto del mondo: convincere i dipendenti a tornare a lavorare in ufficio dopo oltre due anni di lavoro da remoto a causa della pandemia. Musk ha poi aggiunto che esaminerà personalmente le eventuali richieste di esenzione da questa nuova policy aziendale presentate dai dipendenti, ma che in linea di principio, "se non vi presenterete ne dedurremo che vi siete dimessi".

Questo nonostante dati e ricerche attestino che la produttività è aumentata da quando sono iniziati i lockdown proprio grazie alla maggiore motivazione dei lavoratori da remoto. Studi e ricerche che sembrano non interessare Musk che, a chi gli chiedeva se fosse autentica la mail, ha risposto, via Twitter di avere tolleranza zero verso chi chiede di poter mantenere quello che considera un privilegio ormai non più necessario: "dovrebbero fare finta di lavorare da qualche altra parte", ha affermato.

