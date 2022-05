Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di oggi martedì 31 maggio. Raggiunto accordo Ue su embargo petrolio russo | Diretta, foto e video

31 maggio 2022 a

Ore 10,40 - Lavrov in Turchia l'8 giugno, su tavolo trasporto grano

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha annunciato che il suo omologo russo Segey Lavrov si recherà in Turchia l'8 giugno per discutere l'apertura di un corridoio di sicurezza nel Mar Nero per il trasporto del grano. Ne dà notizia l'agenzia turca Anadolu.

Ore 10,30 - Borrell: "Embargo farà abbassare i prezzi a Mosca"

"Non possiamo impedire alla Russia di vendere il petrolio" che non comprerà più l'Ue "ad altri, ma noi siamo i clienti più importanti per Mosca" che dovrà cercare nuovi clienti ed "abbassare i prezzi". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell, arrivando al Consiglio europeo per la seconda giornata di lavori. "L'obiettivo è che la Russia abbia meno risorse da impiegare nella macchina da guerra, e questo accadrà", ha spiegato Borrell.

Ore 10,20 - Borrell: "Accordo su petrolio russo è nuova dimostrazione di unità"

"Ieri abbiamo raggiunto un accordo" sull'embargo al petrolio russo, "tardi" ma lo abbiamo raggiunto, e acquisteremo il 90% in meno di petrolio russo entro fine anno, si tratta di "un passo avanti" e di "una nuova dimostrazione di unità". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell arrivando al Consiglio europeo, nel secondo giorno dei lavori.

Ore 10,15 - Gran Bretagna: "Per controllo Donbass Mosca dovrà prendere Kramatorsk e strada Dnipro-Dontesk"

"È probabile che l'obiettivo politico della Russia sia l'occupazione dell'intero territorio delle regioni di Donetsk e Luhansk. Per raggiungere questo obiettivo, Mosca dovrà assicurarsi ulteriori obiettivi operativi impegnativi oltre a Severdonetsk, inclusa la città chiave di Kramatorsk e la strada principale M04 Dnipro-Donetsk". E' quanto afferma l'intelligence britannica nell'ultimo report sulla guerra in Ucraina, diffuso dal ministero della Difesa di Londra.

Ore 10,10 - Truppe russe avanzano verso il centro di Severodonetsk

Le truppe russe stanno lentamente avanzando verso il centro della città di Severodonetsk nella regione orientale di Luhansk. Lo ha riferito il governatore della regione Sergiy Gaidai alla tv di stato ucraina.

Ore 10 - Onu, morti più di 4mila civili

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha affermato che, dall'inizio della guerra in Ucraina, è stata confermata la morte di 4.074 civili e il ferimento di altri 4.826. La maggior parte delle vittime è stata colpita da bombe, razzi e missili, ha riferito l'agenzia Onu.

Ore 09,45 - Separatisti, navi Mariupol passeranno a nostra flotta

Parte delle navi, che erano nel porto di Mariupol già il 24 febbraio, saranno trasferite alla flotta mercantile dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (Dpr). Lo ha detto ai giornalisti il leader della Dpr Denis Pushilin, secondo quanto riporta Interfax. Le navi saranno rinominate e la Dpr avrà una propria flotta mercantile, ha aggiunto. Pushilin ha anche annunciato che il porto commerciale di Mariupol ha ripreso le attività.

Ore 09,30 - Kuleba: "Bando a petrolio Mosca? Imbarazzante se Ue non lo approvasse"

"Sarebbe davvero imbarazzante se non lo approvassero. Vorrebbe dire che Putin è riuscito nel suo intento di spaccare l'Unione Europea". Lo afferma il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in una intervista a Repubblica, sul sesto pacchetto di sanzioni Ue alla Russia che comprende il bando al petrolio di Mosca. "Credo che rompere la dipendenza dal petrolio e gas della Russia sia nell'interesse dell'Ue. Putin ha dimostrato di usare queste risorse come arma di pressione e, tra l'altro, ve fa pagare il doppio. Con gli introiti finanzia l'invasione. A chi pensa che il bando sia impossibile, chiedo: non avevate detto di voler rispettare la 'green agenda' e passare alle risorse ecosostenibili? L'ipocrisia si può risolvere con le sanzioni a Mosca". Dopo le sanzioni, "chiediamo che venga colpita l'industria delle spedizioni all'estero e che siano bloccate tramite sanzioni le esportazioni di gas, ferro ed energia nucleare in Europa". Inoltre "colgo l'occasione di quest'intervista per chiedere all’Occidente, ancora una volta, di mandarci il più possibile i cannoni da 155 millimetri di calibro e i sistemi multipli di lanciamissili. Ci sono Paesi da cui aspettiamo la consegna e Paesi per cui ci siamo stufati di aspettare. La Germania appartiene al secondo gruppo", conclude.

Ore 09,15 - Kuleba: "Pronti a negoziare ma da Putin solo ultimatum"

"Noi non poniamo condizioni e non abbiamo nulla in contrario a ritornare al tavolo, vogliamo solo che i delegati russi dimostrino di avere reale intenzione di trattare. Putin sa solo dare ultimatum. Guardate quel che sta accadendo: l'invasione del Donbass è brutale, nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia portano avanti l'annessione, sparano missili sulle città. Se vuoi negoziare non ti comporti così". Lo afferma in una intervista a Repubblica il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Il presidente Zelensky è pronto a un colloquio con Putin alla presenza del presidente turco Erdogan? "Al momento non c'è questa possibilità. Erdogan sta giocando un ruolo importante nei negoziati di pace e farà un altro giro di conversazioni con Zelensky e con Putin, separatamente", risponde Kuleba. "Tutte le proposte - dice il ministro sono benvenute, ma a una condizione: l'integrità territoriale dell'Ucraina deve essere il presupposto base. Oltretutto, il clamore mediatico attorno al Piano italiano non ha aiutato, ma questa è una mia opinione. L'Italia è sincera. Ci sono invece Paesi che fingono di essere interessati alla mediazione solo per trovare una scusa per mantenere relazioni dirette e amichevoli con Putin. Ecco, le loro proposte non sono benvenute". Quanto alle relazioni con l'Italia "il ministro Di Maio ha dimostrato di essere un politico capace che rispetta gli impegni. Zelensky ha un rapporto ottimo con il premier Draghi, il quale a sua volta ha capito che l'Europa sarà al sicuro solo se vinceremo noi", conclude.

Ore 09 - Kuleba: "Sblocco export grano in 2 settimane con Onu e Stati garante"

"Lanciare un'operazione internazionale nel Mar Nero con l'aiuto di Paesi amici disposti a inviare le loro navi per sminare le acque e scortare il passaggio dei cargo, a cominciare da Odessa. Si può fare solo con un impegno formale della Russia a non usare il corridoio per attaccarci". E' questa la soluzione ucraina per sbloccare l'esportazione del grano dal Paese, indicata dal ministro degli Esteri Dmytro Kuleba in una intervista a Repubblica. "Nessuno si può fidare dei russi. Bisogna stare molto attenti, per questo non ci basta la garanzia unilaterale del Cremlino. Servono Paesi terzi che si prendano la responsabilità di far rispettare l'accordo. Ci va bene anche l'intervento delle Nazioni Unite. Il nostro primo interesse è che il grano arrivi a chi ne ha bisogno", afferma Kuleba. La trattativa è "in fase avanzata. Siamo in contatto sia con l'Onu sia con gli Stati garante", spiega il ministro. "È una corsa contro il tempo. Per evitare conseguenze disastrose, lo sblocco deve avvenire entro due settimane. Naturalmente, la migliore opzione sarebbe la fine della guerra, ma Putin non vuole", conclude.

Ore 08,30 - Prima nave cargo partita da porto Mariupol con carico metallo

Partita dal porto di Mariupol la prima nave cargo dopo il blocco di due mesi causato dalla guerra. La nave ha lasciato il porto di Mariupol con un carico di metallo, ha riferito martedì l'ufficio stampa del distretto militare meridionale della Russia, citato da Tass. Si tratta della prima nave ad entrare nel porto dopo la fine dei combattimenti a Mariupol. "La nave ha lasciato il porto", ha detto l'ufficio stampa. La nave, carica di metallo, è uscita dal porto, scortata dall'artiglieria della Flotta del Mar Nero e dalle motovedette anti-sabotaggio, ha detto l'ufficio stampa, aggiungendo che il carico sarà consegnato a Rostov.

Ore 08 - Leader separatista, un terzo Severodonetsk in mano ai russi

Un terzo della città di Severodonetsk è in mano all'esercito russo. Lo afferma alla Tass il capo dell'auto proclamata Repubblica popolare del Lugansk, Leonid Pasechnik. "Possiamo già affermare che un terzo della città è già sotto il nostro controllo", ha detto Pasechnik all'agenzia di stampa russa. Secondo quanto riferito da Pasechnik, i combattimenti sono attualmente in corso nell'area urbana e l'avanzata procede più lentamente del previsto, "ma - ha spiegato - soprattutto preservare le infrastrutture della città".

Petrolio russo, raggiunto accordo Ue su embargo

Ore 07 - Ecco tutte le decisioni del Consiglio Europeo

1. Il Consiglio europeo condanna con fermezza la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Esorta la Russia a cessare immediatamente gli attacchi indiscriminati contro i civili e le infrastrutture civili e a ritirare immediatamente e incondizionatamente tutte le sue truppe e attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Le atrocità commesse dalle forze russe come pure la sofferenza e la distruzione inflitte sono indicibili. Il Consiglio europeo chiede alla Russia di consentire l'immediato accesso umanitario e il passaggio sicuro di tutti i civili coinvolti. Il Consiglio europeo si attende che il diritto internazionale umanitario, compresa la Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, sia pienamente rispettato. Chiede inoltre alla Russia di permettere immediatamente il rimpatrio in condizioni di sicurezza degli ucraini portati con la forza in Russia.

2. Il Consiglio europeo plaude al coraggio e alla determinazione del popolo ucraino e della sua leadership nella lotta per difendere la sovranità, l'integrità territoriale e la libertà del loro paese. L'Unione europea è fermamente impegnata ad aiutare l'Ucraina ad esercitare il suo diritto naturale di autotutela contro l'aggressione russa e a costruire un futuro pacifico, democratico e prospero. A tale riguardo, continuerà a collaborare strettamente con i partner internazionali.

Giustizia internazionale

3. Il Consiglio europeo encomia tutti coloro che contribuiscono a raccogliere prove e a indagare sui crimini di guerra e gli altri crimini più gravi e sostiene l'intenso lavoro del procuratore della Corte penale internazionale in tale contesto. Accoglie inoltre con favore il lavoro che la procuratrice generale dell'Ucraina sta svolgendo con il sostegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in termini finanziari e di sviluppo delle capacità. Si compiace dell'istituzione di una squadra investigativa comune coordinata da Eurojust, il cui ruolo è stato rafforzato, nonché del continuo supporto operativo fornito da Europol. La Russia, la Bielorussia e tutti i responsabili saranno chiamati a rispondere delle proprie azioni in conformità del diritto internazionale.

Sanzioni

4. Il Consiglio europeo è determinato a intensificare la pressione sulla Russia e sulla Bielorussia per ostacolare la guerra della Russia contro l'Ucraina. Il Consiglio europeo invita tutti i paesi ad allinearsi alle sanzioni dell'UE. Qualsiasi tentativo di aggirare le sanzioni o di aiutare la Russia con altri mezzi deve essere fermato.

5. Il Consiglio europeo conviene che il sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia riguarderà il petrolio greggio, nonché i prodotti petroliferi, forniti dalla Russia agli Stati membri, con un'eccezione temporanea per il petrolio greggio fornito mediante oleodotto.

6. Il Consiglio europeo esorta pertanto il Consiglio a finalizzarlo e ad adottarlo senza indugio, garantendo un mercato unico dell'UE ben funzionante, una concorrenza leale, solidarietà tra gli Stati membri e condizioni di parità anche per quanto riguarda il graduale affrancamento dalla nostra dipendenza dai combustibili fossili russi. In caso di improvvise interruzioni dell'approvvigionamento, saranno introdotte misure di emergenza per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. A tale riguardo, la Commissione assicurerà il monitoraggio e riferirà periodicamente al Consiglio in merito all'attuazione di tali misure per garantire condizioni di parità nel mercato unico dell'UE e la sicurezza dell'approvvigionamento.

7. Il Consiglio europeo tornerà quanto prima sulla questione dell'eccezione temporanea per il petrolio greggio fornito mediante oleodotto.

Sostegno umanitario e finanziario

8. L'Unione europea continuerà a fornire sostegno all'Ucraina per affrontare i bisogni umanitari, il fabbisogno di liquidità e le esigenze di ricostruzione.

9. Dall'inizio dell'aggressione russa, l'Unione europea ha intensificato il sostegno alla resilienza economica, sociale e finanziaria globale dell'Ucraina, anche fornendo assistenza umanitaria. A tale riguardo, il Consiglio europeo plaude ai risultati della conferenza internazionale ad alto livello dei donatori organizzata congiuntamente dalla Polonia e dalla Svezia.

10. L'Unione europea e i suoi Stati membri hanno fornito protezione a milioni di rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina e restano determinati ad accoglierli e offrire loro sicurezza, anche aiutando i paesi vicini. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare nuove iniziative a sostegno di questo sforzo nell'ambito del quadro finanziario pluriennale.

11. L'Unione europea continuerà a sostenere il governo ucraino nel far fronte al suo fabbisogno urgente di liquidità insieme ai suoi partner del G7. Riconosce il sostegno annunciato nel contesto del G7. L'Unione europea è pronta a concedere all'Ucraina, nel 2022, una nuova assistenza macrofinanziaria straordinaria per un importo fino a 9 miliardi di EUR. In tale contesto, il Consiglio europeo chiede che la proposta della Commissione sia esaminata non appena sarà presentata.

12. La ricostruzione dell'Ucraina richiederà un sostegno globale per riedificare il paese per il futuro. L'Unione europea e i suoi Stati membri sono pronti a svolgere un ruolo importante in tale ambito. Si dovrebbe pertanto prendere in considerazione l'istituzione di una piattaforma per la ricostruzione dell'Ucraina che riunisca il governo ucraino, l'Unione europea e i suoi Stati membri, la Banca europea per gli investimenti, nonché partner, istituzioni finanziarie, organizzazioni ed esperti internazionali, come pure le parti interessate. Il sostegno dell'UE alla ricostruzione sarà collegato all'attuazione di riforme e misure anticorruzione coerenti con il percorso europeo dell'Ucraina. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare proposte su tale base.

13. Il Consiglio europeo accoglie con favore gli sforzi profusi dagli Stati membri per prevedere nel rispettivo diritto nazionale adeguate misure di confisca e invita il Consiglio a esaminare rapidamente la recente proposta della Commissione concernente misure di diritto penale in caso di violazione delle sanzioni dell'UE. Il Consiglio europeo è favorevole a esaminare attivamente ulteriori opzioni in linea con il diritto dell'UE e internazionale, comprese opzioni volte a utilizzare i beni russi congelati per sostenere la ricostruzione dell'Ucraina.

Sostegno militare

14. L'Unione europea resta inoltre determinata a continuare a rafforzare la capacità dell'Ucraina di difendere la sua integrità territoriale e sovranità. A tale riguardo, il Consiglio europeo accoglie con favore la decisione, recentemente adottata dal Consiglio, di incrementare il sostegno militare all'Ucraina nell'ambito dello strumento europeo per la pace.

Sostegno economico

15. Il Consiglio europeo si compiace dell'adozione della decisione volta a sospendere per un anno i dazi all'importazione su tutte le esportazioni ucraine verso l'Unione europea.

Sostegno politico

16. Il Consiglio europeo prende atto dell'elaborazione dei pareri della Commissione sulla domanda di adesione all'UE dell'Ucraina, della Repubblica di Moldova e della Georgia, e tornerà sulla questione nella riunione di giugno.

17. L'Unione europea e i suoi Stati membri intensificheranno gli sforzi per attivarsi presso i paesi terzi al fine di sostenere l'Ucraina in tutte queste dimensioni, contrastare la manipolazione delle informazioni e la falsa narrazione da parte della Russia, nonché prevenire l'elusione e l'aggiramento delle sanzioni.

Impatto sui paesi vicini

18. Il Consiglio europeo segue con attenzione l'impatto della guerra della Russia contro l'Ucraina sui paesi vicini e sui Balcani occidentali. Sottolinea la necessità di fornire tutto il sostegno del caso alla Repubblica di Moldova, che si trova a far fronte alle interconnesse crisi energetica ed economica e a gestire la pressione migratoria causata dalla guerra. Il Consiglio europeo ribadisce il suo invito a porre fine alla repressione in Bielorussia e ricorda il diritto democratico del popolo bielorusso a nuove elezioni libere e regolari.

Ore 06 - Vertice Ue, aggiunte misure emergenza in caso interruzioni petrolio

Rispetto all'ultima bozza circolata delle conclusioni del Consiglio europeo è stata aggiunta nel testo finale adottato una frase che garantisce l'Ungheria in caso di stop al flusso da Mosca. "In caso di interruzioni improvvise della fornitura, saranno introdotte misure di emergenza per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. A tale riguardo, la Commissione monitorerà e riferirà regolarmente al Consiglio sull'attuazione di tali misure per garantire condizioni di parità nel mercato unico dell'Ue e la sicurezza dell'approvvigionamento", si legge nel testo delle conclusioni. La bozza precedente parlava solo di "solidarietà tra gli Stati membri in caso di interruzioni improvvise della fornitura".

Ore 05 - von der Leyen: "In 60 giorni più petrolio da Croazia a Ungheria"

"C'è in funzione in Croazia l'oleodotto Adria, in cui possiamo aumentare la capacità in modo che nel tempo consegnino il petrolio in Ungheria. Il tempo necessario per questo aumento di capacità è stato stimato in circa 45-60 giorni. Quindi è un lasso di tempo ragionevole e necessita di alcuni investimenti". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del primo giorno di Consiglio europeo. "Anche le raffinerie dovranno essere aggiornate perché la qualità del petrolio è differente. Quindi, è bene avere una certa quantità di tempo per soddisfare tutti i criteri in modo da poter staccarsi dal petrolio russo", ha precisato.

Ucraina: tre persone morte in attacco aereo a Slovyansk

Ore 04 - von der Leyen: "Piattaforma internazionale per la ricostruzione"

"Investiremo una grande somma per lo sforzo colossale della ricostruzione dell'Ucraina. Creeremo una piattaforma dove condividere tutte le iniziative internazionali, l'OCSE o il G20, o il FMI o la Banca Mondiale, oltre agli sforzi europei". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del primo giorno di Consiglio europeo. "Gli investimenti vengono prima della capacità amministrativa, dell'indipendenza della magistratura per combattere la corruzione per creare un ambiente favorevole per il settore imprenditoriale. Qui è importante stare davvero uniti per dare all'Ucraina una giusta possibilità di risorgere dalle ceneri e di poter davvero fare un balzo in avanti", ha aggiunto.

Ore 03 - Scholz: "Ue unita, accordo sanzioni di vasta portata"

"L'Ue è unita. Abbiamo concordato ulteriori sanzioni di vasta portata contro la Russia. Ci sarà un embargo europeo sulla maggior parte delle importazioni di petrolio russe". Così il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, su Twitter.

Ore 02 - Michel: "Ok Ue a 9 mld per Kiev e supporto ricostruzione"

"Il Consiglio europeo continuerà ad aiutare l'Ucraina con i suoi bisogni immediati di liquidità, insieme al G7. Ed è pronto a concedere a Kiev 9 miliardi di euro. Supporto forte e concreto alla ricostruzione dell'Ucraina". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Ore 01 - von der Leyen: "Taglio 90% petrolio russo entro anno"

"Accolgo con favore l'accordo al Consiglio europeo di stasera sulle sanzioni petrolifere contro la Russia. Ciò ridurrà effettivamente circa il 90% delle importazioni di petrolio dalla Russia nell'Ue entro la fine dell'anno". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter.

Ore 00 - Accordo vertice Ue su sanzioni ed embargo a petrolio russo

Fumata bianca al vertice Ue, dove i leader hanno raggiunto un accordo per vietare l'esportazione di petrolio russo nell'Ue. Ad annunciarlo è lo stesso presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "Questo copre immediatamente più di 2/3 delle importazioni di petrolio dalla Russia, tagliando un'enorme fonte di finanziamento per la sua macchina da guerra. Massima pressione sulla Russia per porre fine alla guerra", scrive Michel in un tweet. "Questo pacchetto di sanzioni include altre misure incisive: il de-Swifting la più grande banca russa Sberbank, il divieto di trasmissione per altre tre emittenti statali russe, e le sanzioni contro i responsabili di crimini di guerra in Ucraina", ha aggiunto.

Ucraina: Von der Leyen, 'stop a 90% petrolio russo in 2022, da Germania e Polonia impegno'

