Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti del 30 maggio 2022: la diretta

30 maggio 2022 a

a

a

Ore 8.10 - Lavrov: priorità assoluta è liberare Donetsk e Lugansk

"La nostra priorità assoluta è la liberazione delle regioni di Donetsk e Lugansk, che ora sono riconosciute dalla Federazione Russa come Stati indipendenti. Il nostro obiettivo è ovviamente spingere l'esercito e i battaglioni ucraini fuori da queste regioni", ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un'intervista all'emittente francese Tfi, citato dalla Cnn. Alla domanda se la Russia intende annettere i territori del Donbass, Lavrov ha risposto: "Non si tratta di annessione. Si tratta di un'operazione militare richiesta dalle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk".

Video su questo argomento La guerra raccontata dalla prima linea: l'inviata umbra Elena Testi costretta a scappare per le bombe in arrivo | Video

Ore 7.40 - Kiev: russi entrati alla periferia di Severodonetsk

Le forze russe sono entrate alla periferia nordorientale e sudorientale di Severodonetsk, nell'Ucraina orientale.

Lo hanno riferito le autorità militari ucraine della provincia di Luhansk, precisando che la città è stata bombardata dall'aviazione militare. Inoltre due civili sono stati uccisi e cinque feriti da un colpo di artiglieria caduto all'interno di un cortile dove un gruppo di persone stava preparando un pasto. Intensi combattimenti si registrano anche a Lysychansk.

Ore 7.15 Ucraina: russi intensificano attacco su Sevierdonetsk

I russi hanno intensificato l'attacco su Sevierodonetsk, la più grande città del Donbass ancora nelle mani delle forze ucraine: il fuoco è così intenso che i soccorritori non hanno potuto verificare la consistenza dei danni e il numero delle vittime. Come ha denunciato il presidente ucraino, Volodymir Zelensky, "l'intera rete infrastrutturale cruciale della città è già stata distrutta, il 90% delle case sono state danneggiate". "La cattura di Sevierdonetsk è un obiettivo fondamentale" per i russi, ha aggiunto il leader di Kiev, assicurando che le forze ucriane stanno "facendo di tutto per respingere questa offensiva".

Ore 6 - Zelensky: "Russi vogliono prendere Severodonetsk a ogni costo"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato della situazione di Severodonetsk come molto difficile con i bombardamenti russi che vanno avanti senza sosta e che hanno distrutto molte unfrastrutture importanti e "danneggiato il 90% degli edifici": "Catturare Severodonetsk è l'obiettivo principale degli invasori che non si preoccupano di quanto possa costare in termini di vittime".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.