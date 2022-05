Aereo con 22 persone a bordo scompare dai radar

29 maggio 2022 a

Il rischio è quello di una tragedia aerea. Un piccolo velivolo con 22 persone a bordo, in volo per una popolare rotta turistica, è scomparso sulle montagne del Nepal. Lo ha riferito un funzionario di polizia Ramesh Thapa precisando che le ricerche sono in corso. L'aereo, che si era innalzato per un volo di 15 minuti per la città di Jomsom, nel distretto di Mustang, ha perso il contatto con la torre dell'aeroporto poco dopo il decollo. Da qualche giorno nella zona piove ma i voli operano normalmente. È un percorso popolare tra gli escursionisti stranieri che percorrono i sentieri di montagna insieme a pellegrini indiani e nepalesi che visitano il tempio di Muktinath.

