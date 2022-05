La guerra in diretta, le notizie di oggi 29 maggio. Quanto costerà alle famiglie italiane. Nuove armi Usa all'Ucraina | Foto e video

29 maggio 2022 a

a

a

Ore 9 - Aumentano i minori uccisi: sono 242

Aumentano i minori morti a causa dell'invasione russa. In 242 sono rimasti rimasti uccisi nell'invasione russa in Ucraina, 440 feriti. I numeri sono del governo ucraino, che rileva come il bilancio potrebbe essere più pesante, vista la difficoltà di comunicazione con le zone dei combattimenti.

Ore 8.30 - Gli 007 inglesi: "La Russia sfrutta la guerra del grano"

La Russia vuole "sfruttare la sicurezza alimentare globale", il grano bloccato nei silos dei porti ucraini, "per i propri obiettivi politici" e "addossa all'Occidente qualsiasi fallimento". Lo sostengono gli 007 inglesi.

Ore 7.30 - La guerra costerà 929 euro ad ogni famiglia italiana

Secondo la Cgia gli effetti del conflitto bellico produrranno un calo del Pil di 24 miliardi di euro. L'inflazione è prevista intorno al 6%. L'invasione russa costerà 929 euro a ogni famiglia italiana.

Ucraina: Letta, 'proteggere famiglie e imprese italiane da danni della guerra'

Ore 7 - Distrutto il 30% dei carri armati russi

Le forze ucraine avrebbero distrutto oltre il 30% dei carri armati russi dall'inizio dell'invasione. Lo ha detto il consigliere del ministro dell'interno ucraino, Viktor Andrusiv. "Prima della guerra la Russia aveva circa 3mila carri armati moderni e oltre il 30% di essi è stato distrutto dai nostri difensori.

Ore 6.30 - Kiev: "Ucciso il comandante del battaglione aereo russo"

Le forze armate ucraine sostengono di aver eliminato il comandante del 104esimo reggimento d'assalto aereo russo, il tenente colonnello Alexander Dosyagaev. Secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform, l'annuncio è stato dato dal Dipartimento per le comunicazioni strategiche delle Forze armate ucraine.

Video su questo argomento Di Maio: "Salvini in Russia? Con Putin ci parla Draghi"

Ore 6.15 - Kherson diventa russa? "Referendum dopo la fine dei combattimenti"

Per ora non ci sarà un referendum sull'annessione formale di Kherson alla Russia. Nel caso avverrà alla cessazione dei combattimenti nella provincia e nelle regioni vicine di Odessa e Mykolaiv. Lo ha annunciato Kirill Stremousov, vice capo dell'amministrazione civile militare di Kherson nominato da Mosca. "Annunceremo più tardi quando avrà luogo una sorta di votazione o consultazione, ma non sarà oggi e non sarà domani perché il nostro primo compito è ristabilire l'ordine e organizzare un sistema di amministrazione nella regione di Kherson".

Ore 6 - Dagli Usa sistemi di missili a lungo raggio

Gli Stati Uniti si preparano a inviare nuove potenti armi all'Ucraina. Lo riporta la Cnn, che cita "molteplici fonti". Nel nuovo pacchetto di aiuti sarebbero previsti sistemi missilistici a lungo raggio, cioè quelli richiesti da Kiev nelle ultime settimane. In particolare si parla del sistema Mlrs, Multiple Launch Rocket System, in grado di muoversi velocemente su mezzi di artiglieria leggeri e sparare più missili allo stesso tempo.

Video su questo argomento Salvini: Su Russia non mi aspettavo applausi, ma neanche attacchi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.