Usa, sventato un attentato a George W. Bush: il piano dell'Isis

Pietro De Leo 24 maggio 2022 a

a

a

Un piano per uccidere George W. Bush. E’ la rivelazione di “Forbes”, che ha dato conto dell’operazione terroristica, sventata dall’Fbi, che avrebbe dovuto svolgersi tra la fine dello scorso anno e l’inizio di questo. Un’iniziativa la cui mente era un iracheno, militante di Isis, stabile negli Stati Uniti dal 2020 ma con una domanda di asilo in sospeso.

Afghanistan, le conduttrici in tv a volto coperto

In base a quanto ricostruito, il piano avrebbe previsto l’ingresso di quattro persone, connazionali dello “stratega” in Texas, attraverso il confine con il Messico, per poi colpire a morte il 43esimo presidente degli Stati Uniti a Dallas. Il complotto è stato sventato attraverso il monitoraggio della chat di Whatsapp del terrorista e l’utilizzo di un insider delle Federal Bureau, cui sarebbero stati illustrati i contenuti del piano e, soprattutto il motivo: una vendetta per l’attacco in Iraq nel 2013, che aveva rovesciato il regime di Saddam Hussein e causato molte vittime nella popolazione locale.

"Rossi tenuto per i polsi e lasciato cadere": il contenuto di due nuove perizie

In realtà, però, l’iniziativa era più articolata, e non prevedeva soltanto Bush jr come vittima, ma anche un generale iracheno che, stando agli attentatori, avrebbe aiutato gli americani durante l’invasione. Al di là del complotto, sventato, ciò costituisce un ulteriore, preoccupante segnale della rimessa in moto del terrorismo islamico in un Occidente fiaccato da due anni di Covid e che ora rischia di esserlo ulteriormente con la guerra in Ucraina.

Istat, più fiducia nei vigili del fuoco e meno nei partiti politici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.