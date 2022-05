La guerra, il consigliere russo dell'Onu si dimette: "Mi vergogno". Putin schiera i carri armati Terminator. Zelensky: "Combattere e vincere" | Foto e video

24 maggio 2022 a

Ore 10 - A Marianopoli trovati duecento corpi sotto in un rifugio

Circa 200 corpi sono stati trovati tra le macerie a Mariupol, smantellamento dei blocchi di un grattacielo vicino alla stazione di servizio suburbana-2 su Myru Avenue. Lo ha annunciato su Telegram il portavoce del sindaco Petro Andryushchenko, riportato da Unian. "Mariupol. Cimitero", ha scritto, aggiungendo che i corpi sono rimasti lì per diverso tempo dato lo stato di decomposizione.

Ore 9.45 - Ancora sette civili uccisi in Ucraina

Sono almeno sette i civili uccisi nei bombardamenti russi delle ultime 24 ore, una decina i feriti. Le bombe sono cadute nelle città di Sievierodonetsk, Avdiivka, Lyman. I numeri emergono dal report congiunto delle amministrazioni militari e civili regionali delle regioni di Donetsk e Lugansk.

Ore 9 - Kiev: "Morti 234 bambini, 433 quelli feriti"

Sempre più drammatico il rapporto sulle giovani vite spezzate dalla guerra. Sono 234 i bambini uccisi e 433 quelli feriti dall'inizio del conflitto Lo rende noto l'Ufficio del Procuratore generale ucraino. La maggior parte delle vittime a Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv. Danneggiate 1.848 istituzioni educative, 173 completamente distrutte.

Ore 8.30 - Putin schiera i carri armati terminetor

Putin avrebbe già fatto schierare in battaglia i Terminetor. Sono i carri armati di ultima generazione celebrati da Mosca che sarebbero stati utilizzati nella battaglia di Severodonetsk. Sono stati progettati proprio per i combattimenti urbani, che è lo scenario in corso nella città dell’Ucraina orientale. La loro particolarità è la corazza impenetrabile per molti razzi. Ma sono anche molto costosi: secondo alcuni esperti, impiegarli potrebbe rappresentare un altro colpo alla dissestata industria bellica russa.

Ore 8 - La Russia perde i pezzi: si dimette il consigliere all'Onu: "Mi vergogno"

La Russia sta iniziando a perdere politici e diplomatici. Si è dimesso Boris Bondarev, consigliere della missione russa alle Nazioni Unite a Ginevra: "Non mi sono mai vergognato così tanto del mio Paese. La guerra aggressiva scatenata da Putin contro l'Ucraina, e di fatto contro l'intero mondo occidentale, non è solo un crimine contro il popolo ucraino, ma anche il crimine forse più grave contro il popolo russo". Da venti anni lavorava per la diplomazia russa e dal 2019 ricopriva l'incarico all'Onu.

Ore 7.30 - Lavrov: "Russia sempre più vicina alla Cina"

La Russia strizza sempre più l'occhio alla Cina: "Ora che l'Occidente è in una posizione dittatoriale, i nostri legami economici con la Cina cresceranno più velocemente". Lo ha dichiarato Sergey Lavrov, ministro degli Esteri, parlando davanti a un gruppo di liceali, in una sessione di domande e risposte. L'obiettivo è "sviluppare relazioni amichevoli con il vicino più prossimo".

Ore 7 - Zelensky: "Vogliono portarci via il diritto a vivere: dobbiamo combattere e vincere"

“I russi stanno lottando duramente per non rinunciare alle aree occupate a Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia e Donbas. In alcune zone attaccano e accumulano personale e mezzi, rafforzando le loro posizioni. Le prossime settimane di guerra saranno difficili". Sono parole di Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, nel suo discorso notturno alla nazione: "Dobbiamo esserne consapevoli. Eppure non abbiamo altra alternativa che combattere... e vincere. Dobbiamo liberare la nostra terra e il nostro popolo. Perché gli occupanti vogliono portarci via non solo qualcosa, ma tutto ciò che abbiamo. Compreso il diritto alla vita degli gli ucraini”.

Ore 6.45 - Microsoft in guerra al fianco dell'Ucraina

Anche Microsoft scende in guerra: aiuterà l'Ucraina a documentare i crimini dei militari russi. Lo ha spiegato il ministro per la Trasformazione digitale ucraino Mykhailo Fedorov. Il rappresentante del governo di Kiev ha fatto l'annuncio dopo aver incontrato il presidente dell'azienda informatica Brad Smith a Davos. Microsoft aiuterà anche a ricostruire l'industria digitale ucraina.

