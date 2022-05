Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti. Cosa succede oggi lunedì 23 maggio: superati i 100 milioni di sfollati nel mondo | Diretta, foto e video

23 maggio 2022 a

Ore 10,25 - Bombardamenti anche su Sumy

Forti bombardamenti nella notte sulla regione di Sumy in particolare sul villaggio di Bilopillya. Lo riporta il governatore della regione di Sumy, Dmytro Zhyvytskyi. Lo scrive Ukrinform, "Per tutta la notte il nemico ha sparato sulla pacifica città di Bilopillya e dintorni", ha detto.

Ore 10,15 - Forti bombardamenti nella notte su regione Dnipropetrovsk

Forti bombardamenti russi nella notte sulla regione di Dnipropetrovsk. Lo ha detto il governatore locale Valentyn Reznichenko su telegram precisando che non ci sono feriti. Colpita anche l'area di Kryvyi Rih, città natale del presidente Volodymyr Zelensky.

Ore 10 - Raid a Malyn, un morto

E' di un morto e quattro feriti il bilancio di un attacco missilistico russo su Malyn nella regione di Zhytomyr. Lo ha reso noto il sindaco Oleksandr Sytailo. Lo riporta il Kiev Independent. La persona uccisa è un dipendente delle ferrovie. L'attacco ha danneggiato l'infrastruttura ferroviaria locale, circa 150 edifici residenziali, diversi negozi e caffè e stabilimenti industriali della zona.

Ore 09,45 - A Kharkiv 150 corpi sotto le macerie

Dall'inizio della guerra a Kharkiv i soccorritori hanno trovato almeno 150 corpi sepolti sotto le macerie. Lo rende noto il servizio di emergenza locale. Lo riporta il Kiev Independent.

Ore 09,30 - Kiev: fregata russa Makarov si posiziona nel Mar Nero

La fregata russa Makarov ha lasciato il porto di Sebastopoli e si è posizionata nel mar Nero. Lo rendono noto le forze armate ucraine. Lo riporta il Kiev Independent. Questo - viene spiegato - aumenta la possibilità di attacchi missilistici dal mare verso il territorio ucraino.

Ore 09,15 - Johnson scrive a bambini Kiev: "Siete il nostro esempio"

“Molti di voi hanno visto o sperimentato cose di cui nessun bambino dovrebbe essere testimone. Tuttavia, ogni giorno insegnate a tutti noi cosa significa essere forti e degni, a testa alta, anche nei momenti più difficili. Non riesco a pensare a un esempio migliore da seguire". Così il premier britannico Boris Johnson in un passaggio di una lettera aperta scritta ai bambini ucraini sullo sfondo dell'aggressione russa. Lo riporta Sky News.

Ore 09 - Biden: "Russia deve pagare a lungo termine"

La Russia "deve pagare un prezzo a lungo termine per le sue azioni" in Ucraina. Così il presidente americano, Joe Biden, in una conferenza stampa dopo l'incontro con il premier giapponese Fumio Kishida a Tokyo. Lo riportano i media Usa.

Ore 08,45 - Gran Bretagna: "Bilancio vittime russe come in Afghanistan"

Il bilancio di vittime russe nella guerra in Ucraina in tre mesi è "simile" a quello patito dall'Unione Sovietica in nove annui di guerra in Afghanistan. Lo dice l'intelligence britannica. Le colpe - secondo gli 007 di Londra - sono da attribuire a "una combinazione di tattiche di basso livello, copertura aerea limitata, mancanza di flessibilità e un approccio di comando pronto a ripetere gli stessi errori". Per questo "l'insoddisfazione pubblica" per la guerra potrebbe aumentare in Russia poiché il numero di vittime in Ucraina continua ad aumentare.

Ore 08,30 - Kiev: "Ue ci accolga in fretta"

E’ come quando “scoppia un incendio nel condominio vicino al tuo. Tu hai paura che il fuoco arrivi alla tua casa, ma se non fai niente, questo succederà”. Lo spiega la viceministra degli Esteri ucraina, Emine Dzhaparova, in un'intervista a Repubblica. E in merito all'ingresso nell'Ue, per cui il cancelliere tedesco Scholz ha detto no a procedure velocizzate, “E’ un mito, questo che lo vogliamo solo oggi perché siamo in guerra. Lo abbiamo chiesto nel 2014, sottoscrivendo l’accordo di associazione, che è il nostro status di oggi. E abbiamo già completato la maggior parte dell’accordo: cambiato la struttura del governo, decentralizzato il potere, fatto decine di riforme, come quella dell’istruzione, che oggi segue le regole europee. E siamo già parte del mercato unico dell’energia”. Inoltre "l’Eurobarometro dice che il 77 per cento degli europei vuole vedere l’Ucraina nella Ue. Abbiamo già restituito il questionario di adesione che Ursula von der Leyen ha consegnato a Zelensky l’8 aprile, a Kiev. A fine giugno ci sarà l’esame del Consiglio d’Europa, i leader decideranno il nostro futuro. Ricevere lo status di candidato sarà importante, proprio per impedire che qualcuno ci chiuda questa porta sul naso. Vede, noi non cerchiamo di entrare in Europa dalla porta dalla porta sul retro. Tutto è ufficiale, non stiamo rubando niente”.

Ore 08,30 - Kiev: "Russi hanno perso oltre 29mila uomini"

I russi hanno perso circa 29.200 soldati dall’inizio del conflitto in Ucraina. Lo riportano le forze armate di Kiev nel loro bollettino quotidiano. A questo si aggiungono, tra le altre cose, 1293 carri armati, 604 sistemi di artiglieria, 204 aerei, 170 elicotteri e 13 navi.

Ore 08,15 - Zelensky: "Introdurremo controllo doganale congiunto con la Polonia"

L’Ucraina introdurrà il controllo doganale congiunto con la Polonia, accelerando notevolmente le procedure alla frontiera. Lo ha dichiarato ieri sera il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio. "È stata raggiunta una soluzione che rivoluzionerà le misure al nostro confine", ha annunciato il capo di Stato, sottolineando che saranno eliminati la maggior parte dei rischi legati a fenomeni di corruzione. "Si tratta anche l’inizio della nostra integrazione nello spazio doganale comune dell’Unione europea. Questo è un vero passo storico", ha evidenziato Zelensky.

Ore 08 - Bielorussia schiera unità aggiuntive nelle aree di confine

Le forze armate della Bielorussia stanno conducendo vaste operazioni di ricognizione e schierano unità aggiuntive nelle aree di confine con l’Ucraina. Lo ha dichiarato questa mattina lo Stato maggiore delle forze armate ucraine sulla propria pagina Facebook, aggiungendo che la minaccia di attacchi missilistici e aerei dal territorio della Bielorussia resta elevata.

Ore 07,30 - 232 bambini uccisi durante il conflitto

Sono 232 i bambini uccisi e 431 quelli rimasti feriti dall’inizio della guerra in Ucraina contro la Russia. Lo rende noto l’ufficio del procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero di vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv. A causa dei bombardamenti, si legge in una nota, sono state danneggiate 1.837 istituzioni educative, 172 delle quali sono andate completamente distrutte.

Ore 07 - Giappone: "Aggressione Russia mina fondamenta ordine globale"

"L'aggressione della Russia contro l'Ucraina mina le fondamenta dell'ordine globale". Lo ha detto il primo ministro giapponese Fumio Kishida al presidente americano Joe Biden durante l'incontro a Tokyo. "Non possiamo in alcun modo permettere che tali tentativi cambino lo status quo con la forza ovunque nel mondo", le parole del premier giapponese riportate dal 'New York Times'.

Ore 06,30 - Superati i 100 milioni di sfollati nel mondo

"Il numero di persone costrette a fuggire dai conflitti, dalla violenza, dalle violazioni dei diritti umani e dalle persecuzioni ha ormai superato per la prima volta il traguardo sconcertante di 100 milioni di persone, sostenuto dalla guerra in Ucraina e da altri conflitti mortali". E' quanto riferisce l'agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati (Unhcr). "La cifra di 100 milioni fa riflettere e preoccupare in egual misura. È un record che non avrebbe mai dovuto essere stabilito - le parole dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi -. Questo deve servire come un campanello d'allarme per risolvere e prevenire i conflitti distruttivi, porre fine alla persecuzione e affrontare le cause sottostanti che costringono le persone innocenti a fuggire dalle loro case".

Ore 06 - Usa valutano invio militari all'ambasciata a Kiev

Funzionari del Pentagono e del Dipartimento di Stato americano, secondo quanto riferisce il 'Washington Post' sul proprio sito, "hanno discusso potenziali piani per inviare forze speciali a Kiev per proteggere i diplomatici statunitensi presso l'ambasciata ora che le operazioni sono riprese". Le discussioni, riportate per la prima volta dal Wall Street Journal, riguardano la possibilità di schierare truppe per aiutare a mettere in sicurezza l'ambasciata. Il portavoce del Pentagono John Kirby ha dichiarato al Washington Post che stanno valutando "potenziali requisiti di sicurezza" per l'ambasciata appena riaperta, ma "non è stata presa alcuna decisione". Kirby ha affermato che ci sono state discussioni preliminari sulla pianificazione, ma che "nessuna proposta specifica è stata discussa ai livelli più alti del dipartimento sul ritorno dei membri dell'esercito americano in Ucraina per quello o per qualsiasi altro scopo".

