Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di oggi 22 maggio: cosa succede. Presidente polacco visita Kiev, respinti nove attacchi russi a Donetsk e Luhansk | Diretta, foto e video

Ore 08 - Respinti nove attacchi russi a Donetsk e Luhansk

Nelle ultime 24 ore sui fronti di Donetsk e Luhansk gli ucraini hanno respinto nove attacchi. Lo riporta su Facebook lo Stato maggiore dell’esercito nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra. I militari hanno distrutto cinque carri armati, quattro sistemi di artiglieria, dieci unità di veicoli corazzati da combattimento e due veicoli. Le unità di difesa aerea hanno colpito un drone Orlan-10. L’antiaerea ha abbattuto due missili cruise, e l’aeronautica ha distrutto dodici unità di equipaggiamento militare russo.

Ore 07,30 - Russia schiera lanciatori missili a Belgorod

Nella regione di Belgorod, i russi hanno schierato lanciatori del sistema missilistico operativo-tattico Iskander-M. Lo riporta su Facebook lo Stato Maggiore dell’esercito ucraino nel suo ultimo aggiornamento sullo stato della guerra. L’esercito russo sta aumentando anche il sistema di basi logistiche e riparazioni.

Ore 07 - Presidente polacco, visita a sorpresa in Ucraina

Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, è arrivato in Ucraina per una visita finora non annunciata. A riferirlo l'ufficio di Duda, aggiungendo che oggi parlerà al Parlamento ucraino. La Polonia ha accolto milioni di rifugiati ucraini ed è un forte sostenitore dell'aspirazione del Paese a unirsi all'Unione europea. Con la Russia che blocca i porti marittimi ucraini, la Polonia è inoltre diventata principale via di accesso per aiuti umanitari e armi occidentali in Ucraina e aiuta l'Ucraina a far arrivare grano e altri prodotti agricoli sui mercati mondiali.

