Incendio in uno studio di Hollywood, figlia di Ozzy Osbourne salva per miracolo. Un morto e diversi feriti

Aime Osbourne, trentottenne figlia di Ozzy e Sharon Osbourne, si è miracolosamente salvata da un incendio che si è sviluppato in uno studio di registrazione di Hollywood. La donna è riuscita a fuggire insieme al suo produttore mentre un uomo è stato trovato ormai senza vita dopo aver respirato il fumo, altre due persone sono state portate in ospedale in condizioni non gravi.Danni incalcolabili al momento, sono andate distrutte tutte le attrezzature di produzione, mixer e varie strutture. Per non ora non sono chiare le cause del rogo.

Nei giorni scorsi Ozzy Osbourne si era ritrovato positivo al Covid. A rivelarlo la moglie Sharon, che ne aveva parlato in durante il suo nuovo show per il network britannico Talk TV – intitolato The Talk –, in cui ha annunciato che sarebbe tornata negli Stati Uniti per sostenere il marito e aiutarlo con le cure. "Abbiamo passato due anni senza che venisse contagiato dal Covid, ma con la sua solita fortuna se l’è preso ora" aveva aggiunto.

