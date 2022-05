Guerra, la diretta del 21 maggio 2022: tutti gli aggiornamenti dall'Ucraina | Video e foto

21 maggio 2022 a

a

a

Ore 11.50 - Zelensky: "I militari di Azovstal al sicuro ma dovranno essere scambiati"

"Gli è stato detto di abbandonare l'acciaieria per preservare vite umane. La dirigenza militare lo ha comunicato a tutti". Il resto dipende dalle responsabilità che l'Onu, la Croce rossa internazionale e la Russia si sono assunti. Lo conferma il presidente Volodymyr Zelensky sulla testata Pravda.

Ore 11.30 - Dai 5 ai 7 anni per sminare l'Ucraina

Lo ha dichiarato la vice ministro degli affari interni dell'Ucraina Mary Hakobyan. "Attualmente stimiamo che siano minati circa 300mila chilometri quadrati. Questo è dieci volte di più dell'esperienza internazionale. Basandosi sul fatto che un giorno di ostilità attive equivale a 30 giorni di sminamento, secondo le previsioni più ottimistiche serviranno 5-7 anni prima dello sminamento completo".

Ore 11.10 - Colpita miniera di carbone nella regione di Lugansk, morti e feriti

La miniera ha preso fuoco a causa dei bombardamenti russi nell'area sud-orientale dell'Ucraina, a Lysychansk, e ci sarebbero vittime. Lo afferma il rapporto dell'amministrazione militare regionale di Lugansk citato da Unian.

Ore 10.50 - Esplosioni a Kiev, allarme in tutto il paese

Lo riporta il canale tv Ukraina 24 su Telegram aggiungendo che in città e nella zona è scattato l'allarme aereo. Alle 11.12 locali (le 10.12 in Italia), dalla mappa degli allarmi aerei, riporta sempre Ukraina 24, risultano "allarmi in quasi tutta l'Ucraina".

Ore 10.30 - Consigliere Zelensky: "Siamo alle fasi finali della guerra ma non sappiamo quanto durerà"

"Stiamo entrando nella fase finale della guerra. La domanda è quanto durerà questa fase. Potrebbe prolungarsi perché i russi stanno lanciando tutte le loro risorse e vogliono passare alla cosidetta guerra di posizione". Lo dice Mykhailo Podoliak, consigliere dell'ufficio di presidenza di Zelensky, in collegamento con il canale ucraino Freedomua e aggiunge: "l'Ucraina deve sbloccare tutte le sue regioni, incluse quella di Donetsk e Luhansk. Questa fase della guerra di contrattacco sarà dura per noi. Purtroppo ci saranno perdite".

Ore 9.40 - Zelensky propone un accordo per garantire un risarcimento alle vittime della guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ieri ha proposto un accordo per garantire un risarcimento ai Paesi che "hanno sofferto per le azioni della Russia". Il procuratore generale ucraino Iryna Venediktova ha dichiarato alla Commissione di Helsinki all'inizio di questo mese che la Russia ha commesso quasi 10.000 crimini di guerra nel corso della guerra. Un accordo di risarcimento dimostrerebbe agli aggressori ritenuti responsabili le loro azioni a livello internazionale, ha affermato Zelensky.

Ore 9.20 - Schallemberg: l'Austria resta neutrale e non entrerà nella Nato

"La Finlandia ha 1.300 km di frontiera con la Russia e ha già subito un'invasione; la Svezia ha un affaccio sul Baltico. Ma l'Austria ha la neutralità militare nella Costituzione. E' parte della nostra identità nazionale da quando abbiamo riottenuto la sovranità, dopo la guerra: Vienna sarà sempre una capitale di dialogo. Noi partecipiamo alla sicurezza europea, ma non si discute di un ingresso nella Nato. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera, Alexander Schallenberg, ministro degli Esteri e già cancelliere fine 2021) dell'Austria.

Ore 8.50 - Nato: Gran Bretagna discute l'invio di armi alla Moldavia

La Gran Bretagna ha avviato una discussione con gli altri alleati della Nato sull'invio di armi moderne alla Moldavia per consentirle di proteggersi da un'eventuale aggressione russa. Lo ha dichiarato in un'intervista al Telegraph il ministro degli Esteri britannico, Liz Truss.

Ore 8.20 - Kiev, sei civili uccisi in combattimenti nel Lugansk

Sale a 6 il bilancio dei civili uccisi nei combattimenti in corso da ieri nel Lugansk. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk Sergiy Gaidai su Telegram. "Sei persone sono morte e sono in corso combattimenti alla periferia di Severodonetsk", afferma Gaidai, precisando che nell'attacco di ieri mattina su una scuola a Severodonetsk "due persone sono morte sul colpo, altre 3 sono in ospedale", tutti "membri della stessa famiglia". "Inoltre, un uomo e una donna sono morti la sera vicino alla loro casa a Severodonetsk. Due donne sono state uccise dai bombardamenti russi a Lysychansk e Privilege".

Ore 7.30 - Esperti Usa: "I russi potrebbero aver sovrastimato Azovstal"

I russi "potrebbero aver sovrastimato il numero dei difensori ucraini che sono stati evacuati dalla Azovstal per massimizzare il numero di prigionieri di guerra russi che possono essere scambiati con i soldati ucraini o per evitare l'imbarazzo di dove ammettere che hanno tenuto un assedio di mesi contro soltanto 'centinaia' di soldati ucraini". Lo afferma il think tank militare statunitense American Institute for War Studies.

Ore 7.10 - Borrell: "Dai russi crimini indicibili. Stupri come arma di guerra"

"Crimini indicibili vengono segnalati dalle regioni liberate in Ucraina. La violenza sessuale come arma di guerra contro donne e bambini tra le atrocità commesse dai soldati russi. Gli autori devono esserne considerati responsabili". Lo afferma in un tweet l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell, precisando che "l'Ue lavora a livello globale per eliminare la violenza sessuale connessa al conflitto".

Ore 6.30 - Mosca ferma la fornitura di gas alla Finlandia

Stop sl gas, come già annunciato da Mosca, per la Finlandia dopo la sua richiesta di adesione ala Nato.Lo dichiara l'azienda del gas finlandese Gasum. Nel punto di diramazione Imaltra è stato chiuso il gas verso il Paese governato da Sanna Marin, in modo da farmare del tutto l'input richiesto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.