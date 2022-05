Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di oggi venerdì 20 maggio: cosa succede. Nuove prove su massacri a Bucha, ancora morti a Desna e nel Lugansk | Diretta, foto e video

20 maggio 2022 a

Ore 08,20 - Governatore regione Kursk, attaccati due villaggi russi al confine

I villaggi di Alekseevka e Dronovka in territorio russo al confine con l'Ucraina sarebbero stati attaccati con colpi di mortaio dalle truppe di Kiev. Lo comunica su telegram il governatore della regione di Kursk, Roman Starovoit. "Non ci sono state vittime o danni", ha spiegato.

Ore 08,15 - New York Times pubblica video su massacri a Bucha

Nuove prove dei crimini di guerra perpetrati dai soldati russi a Bucha. E' il New York Times a pubblicare un video dove si vede un gruppo di nove persone in abiti civili camminare con le mani dietro alla testa sotto la minaccia dei fucili. Un secondo video girato da un drone mostrerebbe i cadaveri di quelli che presumibilmente sono gli stessi uomini accatastati dietro a un edificio. Fra i cadaveri infatti ci sarebbe anche un uomo con una ben riconoscibile felpa blu che compariva anche nel gruppo di prigionieri.

Ore 08,10 - Attacchi nel Lugansk, 13 morti

Sono 13 i civili morti nella regione di Lugansk in seguito agli attacchi dei russi. Lo comunica il governatore locale Serhiy Haidai, su Telegram. "I russi stanno attaccando Lysychansk e Severodonetsk, 12 persone sono morte e un altro nella comunità montana", ha spiegato.

Ore 08 - Molti morti a Desna

"Continua il terribile attacco russo a Desna, con molti morti mentre sono costanti gli attacchi alla regione di Odessa e sulle regioni dell'Ucraina centrale. Il Donbass è completamente distrutto". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel discorso alla nazione diffuso nella notte. Dalla Russia è in atto "un deliberato tentativo di uccidere il maggior numero possibile di ucraini".

Ore 07,30 - Il 90% della popolazione ucraina rischia di finire in povertà

Il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) ha avvertito che il 90% delle persone in Ucraina potrebbe finire in povertà, se la Russia continuerà il suo assalto. "Stiamo parlando di nove ucraini su 10 che cadranno in povertà, se questa guerra continuerà fino alla fine dell'anno", ha affermato il vice rappresentante dell'Undp in Ucraina, Manal Fouani citato da Bbc. Ha descritto questo numero come "scioccante", dato che il tasso di povertà nel paese era solo del 2,5% appena prima dell'inizio della guerra. Fouani ha affermato che 18 anni di guadagni in termini di sviluppo potrebbero essere persi entro la fine dell'anno: gli "investimenti dell'Unione europea e di tutti i donatori e partner di sviluppo di questo paese negli ultimi 20 anni".

Ore 07 - Capo stato maggiore Kiev: "Non solo ci difendiamo, ma contrattacchiamo"

Il generale Valeriy Zaluzhny, comandante in capo dello stato maggiore ucraino, condivide una valutazione ottimista sull'andamento del conflitto con la Russia: "Oggi non ci stiamo solo difendendo. Abbiamo condotto una serie di contrattacchi riusciti", ha detto al Comitato militare della Nato. Le forze ucraine hanno sbloccato gli assedi di Kharkiv e Mykolaiv e stanno combattendo nella direzione di Kherson, ha detto. Zaluzhny ha affermato di aver sottolineato che gli ucraini stanno pagando un prezzo altissimo per la libertà e la scelta europea e che l'Europa sta vivendo la più grande crisi di sicurezza dalla seconda guerra mondiale, ha riferito Cnn. Dal 2014, "eravamo consapevoli che alla fine sarebbe iniziata l'aggressione su vasta scala e ci stavamo preparando", ha aggiunto. L'esercito ucraino aveva "riconosciuto che il primo mese sarebbe stato il punto di svolta. Siamo riusciti a togliere l'iniziativa strategica del nemico, causare perdite critiche e costringerlo ad abbandonare l'obiettivo principale: la cattura della città di Kiev", ha continuato. Tuttavia, nonostante i successi ucraini, ha affermato, "i russi stanno mantenendo il fuoco missilistico ad alta intensità, in media 10-14 missili balistici e da crociera al giorno. Questa è una minaccia non solo per l'Ucraina, ma anche per gli Stati membri della Nato" ed è fondamentale rafforzare le difese missilistiche.

Ore 01 - Zelensky: "Perseguiremo tutti i criminali"

"Il primo processo in Ucraina a un criminale di guerra russo è già iniziato. E si concluderà con un completo ripristino della giustizia già nell'ambito del tribunale internazionale. Sono sicuro di questo. Troveremo e perseguiremo tutti coloro che danno ordini penali e li eseguono". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo un post sul suo profilo Facebook.

Ore 00,30 - Zelensky: "Nel Donbass è l'inferno"

Nel Donbass "è l'inferno: non è un'esagerazione". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel discorso alla nazione, secondo Bbc. Le forze russe hanno "completamente distrutto" la regione orientale ucraina, ha detto, accusando Mosca di aver condotto "bombardamenti insensati", intensificando gli attacchi sull'est. "Nel Donbass gli occupanti stanno tentando di esercitare pressione ancora maggiore", ha detto, riferendosi al ritiro delle truppe da alcune zone vicino a Kiev e allo spostamento verso oriente, "qui è l'inferno".

Ore 00 - Zelensky: "Fase finale della guerra la più sanguinosa"

"La fase finale è la più difficile, la più sanguinosa. Vi dirò francamente che a Kiev, dopo la disoccupazione della regione, c'è la sensazione che non ci sia guerra. Finché non volano i razzi". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dicendo di ritenere che la fase finale della guerra sia la più difficile e sanguinosa, quindi di non poter ancora invitare gli ucraini fuggiti a tornare dall'estero, dove si sono rifugiati. Zelensky ha parlato a degli studenti, sottolineando: "Non posso gridare 'tornate a casa' a tutti coloro che sono all'estero oggi, perché la guerra non è finita". Allo stesso tempo, ha assicurato che, dopo la fine della guerra, l'Ucraina presterà grande attenzione alla questione della sicurezza: "Ricostruiremo il Paese, in particolare le infrastrutture di sicurezza, a livello di Israele e di altri paesi leader. Dove le persone si sono rese conto che qualcuno vive accanto a loro, dal quale possono esserci disastri in qualsiasi momento. Ricostruiremo il Paese con le migliori tecnologie di sicurezza". Inoltre, ha annunciato che, dopo la vittoria dell'Ucraina in guerra, "ci sarà un approccio equo al salario di qualsiasi professione. Sono fiducioso che ci sarà una revisione dei salari complessivamente equi".

