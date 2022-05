Guerra in Ucraina, Kiev detta le condizioni per la pace. Zelensky: "Arma laser è fallimento russo". Mosca: "Ecco come reagiremo a Svezia e Finlandia nella Nato" | Diretta, foto e video

19 maggio 2022 a

Ore 08,30 - Zelensky: "Russia usa armi laser, ha completamente fallito"

Nel terzo mese della guerra su vasta scala, la Russia sta cercando di trovare la sua "arma miracolosa", presumibilmente laser, il che indica chiaramente il completo fallimento dell’invasione. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio pubblicato ieri sera. Il capo di Stato ha osservato che anche nella Germania nazista, durante la Seconda guerra mondiale, la propaganda era solita diffondere voci su una fantomatica arma risolutiva. "Più diventava chiaro che non avevano alcuna possibilità di vincere, più montava la propaganda sulle armi straordinarie che sarebbero state così potenti da garantire una svolta nella guerra", ha affermato Zelensky. Ieri il vice primo ministro russo, Jurij Borisov, ha dichiarato che la Russia ha testato un sistema laser in grado di abbattere droni in cinque secondi a una distanza di cinque chilometri.

Ore 08,20 - Mosca: "Svezia e Finlandia nella Nato, reagiremo in base ad armi schierate"

La reazione russa all’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato sarà commisurata alla presenza militare dell’Alleanza nei territori di questi due Paesi, ma in ogni caso la sicurezza della Federazione Russa sarà "assicurata". Lo ha affermato Valentina Matvienko, presidente del consiglio della Federazione Russa, la Camera Alta del Parlamento, in un’intervista al quotidiano Izvestia. "In termini militari la reazione della Russia sarà proporzionata e adeguata alla presenza della Nato nei territori di questi due Stati, a che tipo di armi verranno schierate. Ma posso garantire che la sicurezza della Russia sarà sicuramente assicurata", ha dichiarato.

Ore 08,10 - Ucraina: "Riconciliazione con Russia solo con resa, ritiro truppe e riparazioni"

L’unica opzione per la riconciliazione è la resa della Russia, il ritiro delle truppe e i colloqui sulle riparazioni all’Ucraina. Lo ha affermato questa mattina il consigliere del capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Oleksiy Arestovich, all’emittente televisiva Canale 24, precisando che tale è la posizione di principio di Kiev. "Non ci sarà alcun compromesso con la Russia sull’occupazione di parte dell’Ucraina per la pacificazione. Gli occupanti devono lasciare completamente il nostro Paese", ha affermato Arestovich. Il consigliere ha chiarito che queste sono le condizioni non solo del presidente Volodymyr Zelensky e della leadership del Paese, ma anche dei diplomatici, nonché dei partner internazionali dell’Ucraina, in primis Stati Uniti e Regno Unito.

Ore 08,10 - Mosca: "Attacco nemico a Tyotkino, un civile morto"

Un civile è rimasto ucciso in un "attacco nemico" sferrato all’alba contro il villaggio russo di Tyotkino, vicino al confine con l’Ucraina. Lo ha annunciato il governatore russo della regione colpita, Roman Starovoit, precisando che nei bombardamenti sono stati colpiti diversi edifici, tra cui una fabbrica di alcolici. "Un altro attacco nemico a Tyotkino, avvenuto all’alba, purtroppo si è concluso in tragedia", ha dichiarato su Telegram, pubblicando alcune immagini che mostrano edifici danneggiati.

Ucraina, Google chiude suoi uffici in Russia

Ore 08 - Onu: "Russia sblocchi porti sul Mar Nero o sarà carestia"

Nuovo appello del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres sul "danno collaterale" indotto dalla guerra in Ucraina in grado di innescare un fenomeno di carenza di cibo che potrebbe causare "malnutrizione, fame di massa e carestia, in una crisi che potrebbe durare anni" in tutto il mondo. Parlando a New York a un vertice sui problemi dell’accesso al cibo a livello planetario, Guterres ha chiesto alla Russia di revocare il blocco del Mar Nero che impedisce le spedizioni di grano ucraino verso i mercati esteri. "Siamo chiari: non esiste una soluzione efficace alla crisi alimentare senza reintegrare la produzione alimentare ucraina", ha affermato Guterres. "La Russia deve consentire l’esportazione sicura e protetta del grano immagazzinato nei porti ucraini". Il segretario generale dell’Onu ha specificato che sono comunque in corso trattative intense con la Russia per cercare di trovare una soluzione al problema.

Ore 07,30 - GdF congela beni per 150 mln alla russa United Aircraft

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria ha eseguito 2 decreti di congelamento emessi dal Comitato di Sicurezza Finanziaria nei confronti della Pjsc United Aircraft Corporation nell'ambito delle sanzioni Ue alla Russia: le risorse economiche colpite dal provvedimento ammontano a circa 150 milioni di euro e consistono in parte del capitale sociale della Superjet International spa, con sede a Venezia, e 5 velivoli. Il congelamento dei beni è avvenuto nell’ambito degli accertamenti per l’individuazione delle risorse economiche riconducibili ai soggetti che sono stati inclusi nell’allegato I del Regolamento Ue 269/2014, che riguarda le misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Ore 07 - Primi evacuati Azovstal a Zaporizhzhia stamattina

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha pubblicato su Telegram un aggiornamento sulle evacuazioni dalle acciaierie Azovstal di Mariupol: dopo molti negoziati, ci sono stati "due giorni di vero cessate il fuoco", i primi evacuati arriveranno a Zaporizhzhia domattina. "Più di un centinaio di civili è stato evacuato, donne e bambini in fuga dalle ostilità. Ad Azovstal. Vista la complessità del processo i primi arriveranno a Zaporizhzhia domani mattina. La nostra squadra li incontrerà lì. Spero che domani tutte le condizioni saranno rispettate per continuare l'evacuazione delle persone da Mariupol. Intendiamo cominciare alle 8", ha detto Zelensky secondo Guardian.

Ore 06,45 - Zelensky: "Riprenderemo controllo città del sud"

L'Ucraina è determinata a riprendere il controllo sulle città meridionali di Kherson, Melitopol, Berdyansk, Enerhodar e Mariupol, ora occupate dalle forze russe. Lo ha dichiarato il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso video della notte alla nazione. Ha aggiunto: "Tutte le nostre città e comunità sotto occupazione, sotto temporanea occupazione, devono sapere che l'Ucraina tornerà".

Ore 06,30 - Zelensky: "Russia ha lanciato 2mila missili, gran parte del suo arsenale"

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha affermato che la Russia ha lanciato più di 2.000 missili durante il suo attacco all'Ucraina, gran parte del suo arsenale. Ha sottolineato che la maggior parte dei missili ha colpito le infrastrutture civili e non ha portato alcun beneficio militare strategico. I missili russi hanno colpito le città meridionali di Mikolaiv e Dnipro, ha detto Zelensky nel suo discorso video della notte alla nazione.

Ore 06 - Onu: Intensi contatti con Russia per fermare escalation fame"

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato di essere in "intensi contatti" con la Russia e con altri paesi per fermare l'escalation della fame globale, esacerbata dalla guerra in Ucraina, consentendo l'esportazione di grano immagazzinato nei porti ucraini e garantendo che cibo e fertilizzanti abbiano accesso illimitato ai mercati mondiali. Guterres si è detto fiducioso dopo le discussioni con Mosca, Ucraina, Turchia, Stati Uniti, Unione Europea e altri paesi chiave. Ha aggiunto che l'Ucraina e la Russia insieme producono quasi un terzo del grano e dell'orzo del mondo e metà dell'olio di girasole, mentre la Russia e l'alleata Bielorussia sono forti produttori mondiali di potassio, ingrediente chiave dei fertilizzanti. Il segretario generale ha affermato che il numero di persone che affrontano una grave insicurezza alimentare è raddoppiato in soli due anni dai 135 milioni pre-pandemia ai 276 milioni di oggi.

Ucraina, riapre ambasciata Usa a Kiev. Russia espelle 24 diplomatici italiani

