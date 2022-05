La guerra in diretta. Le notizie di oggi. Kiev cerca di salvare gli ultimi soldati dell'acciaieria. Mosca in difficoltà: lo dice anche la tv russa

17 maggio 2022 a

Ore 08.30 - L’esercito di Mosca in difficoltà arriva sulla tv russa

Nel più popolare talk show russo, Mikhail Khodaryonok, giornalista esperto di questioni militari, ha sorpreso tutti, sostenendo che le informazioni che parlano di una demoralizzazione delle truppe ucraine "sono false", che anzi gli ucraini sono "motivati e pronti a morire per il Paese" e che la Russia si trova "in una posizione di isolamento geopolitico totale" con Paesi come India e Cina.

Ore 8 - Londra: "Mosca aumenta bombardamenti indiscriminati"

Le forze armate russe "si stanno affidando sempre più a bombardamenti indiscriminati di artiglieria, probabilmente a causa di limitate capacità di acquisire i bersagli e della riluttanza a rischiare di far volare aerei da combattimento". Lo sostiene l'intelligence militare britannica.

Ore 7 - L'Ucraina cerca di salvare gli ultimi difensori dall'Azovstal

Secondo funzionari ucraini i combattenti che hanno difeso l'acciaieria Azovstal a Mariupol hanno completato la loro missione e sono in corso sforzi per salvare gli ultimi difensori che rimangono all'interno dell'acciaieria. Più di 260 combattenti, inclusi alcuni gravemente feriti, sono stati evacuati e portati in aree sotto il controllo della Russia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato che l'evacuazione nel territorio controllato dai separatisti è stata effettuata per salvare la vita dei combattenti. Un numero imprecisato di difensori è rimasto in attesa di altri soccorsi. Zelenskyy dice che il lavoro per riportarli a casa richiede "delicatezza e tempo".

Ore 6.30 - Il Giappone aiuta l’Ucraina

Il Giappone ha rinnovato l’accordo per aiutare l’Ucraina: prestito da 13 miliardi di yen, equivalenti a 100 milioni di dollari e ulteriore assistenza finanziaria al Paese colpito da una grave crisi economica dopo l’invasione decisa dalla Russia.

