La guerra in diretta. I russi preparano una nuova offensiva. Zelensky: "Saranno costretti al ritiro". La Nato: "Vincerà l'Ucraina" | Video e foto

Ore 8 - La Russia: "Da 8 anni suggeriamo il compromesso"

"Sono otto anni che suggeriamo l'opzione migliore, il compromesso". Lo sostiene in un'intervista la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Non una pura opzione simbolica per salvare il volto di questo stato, ma per preservare un paese unito, un paese che sarebbe inoltre stato in grado di superare una crisi della crescita e sarebbe stato basato su principi democratici con possibilità di sviluppo sostenibile alternativo in un certo numero di aree".

Ore 7.30 - Kiev: "I russi preparano una nuova offensiva"

L'esercito russo starebbe preparando una nuova offensiva impiegando unità concentrate nella città di Izyum, nell'Ucraina orientale. E' quanto si legge nel rapporto dello Stato maggiore ucraino. "In direzione di Slobozhansky, il nemico sta cercando di scoraggiare l'offensiva delle forze di difesa a nord della città di Kharkiv e impedire loro di raggiungere il confine di stato dell'Ucraina". Per diverse settimane, le truppe russe hanno effettuato operazioni offensive attive in direzione di Kharkiv, ma non sono state in grado di superare la resistenza delle forze ucraine.

Ore 7.15 - Maxi esercitazione Nato: 15 mila soldati in Estonia

Inizierà oggi, 16 maggio, una delle più grandi esercitazioni mai realizzate dalla Nato nella storia dei Paesi baltici. Nome in codice Hedgehog, riferisce la Bbc. Le esercitazioni si terranno in Estonia nelle prossime due settimane e coinvolgeranno 15.000 soldati provenienti da dieci Paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti oltre ai non membri Finlandia e Svezia. Le manovre erano state pianificate molto prima dell'invasione russa dell'Ucraina.

Ore 7 - La premier svedese in Parlamento cerca l'appoggio per l'adesione alla Nato

Magdalena Andersson, premier svedese, sarà oggi in Parlamento per cercare un ampio sostegno alla richiesta di adesione del Paese alla Nato, dopo che il suo Partito socialdemocratico al governo ha abbandonato l'opposizione di lunga data all'ingresso nell'Alleanza, sulla scia dei timori creati dall'invasione russa dell'Ucraina. "Mi assicurerò che ci sia un ampio sostegno parlamentare alla domanda di adesione della Svezia e dopo prenderemo una decisione a livello di governo", sostiene Andersson.

Ore 6.50 - Stoltenberg, "Kiev può vincere la guerra"

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sostiene che la guerra della Russia in Ucraina non sta andando come previsto dal Cremlino. “La Russia non è riuscita a prendere Kiev. Si stanno ritirando da Kharkiv, la loro grande offensiva nel Donbas è in stallo. La Russia non sta raggiungendo i suoi obiettivi strategici. L'Ucraina può vincere questa guerra".

Ore 6.45 - Zelensky: "Militari russi fermi. L'operazione speciale è fallita"

Zelensky, presidente dell'Ucraina, è convinto che i militari russi siano in una situazione di stallo e che la loro "operazione speciale" sia fallita. "Gli occupanti ancora non vogliono ammettere di essere in un vicolo cieco e che la loro cosiddetta operazione speciale è già fallita. Ma verrà sicuramente il momento in cui il popolo ucraino spingerà gli invasori al pieno riconoscimento della realtà". Parole pronunciate in un video messaggio. Secondo Zelensky i militari russi porteranno indietro la loro brutalità perché saranno costretti a ritirarsi.

