Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di oggi domenica 15 maggio: continuano i combattimenti all'Azovstal, Blinken è a Berlino. Nel Donbass respinti 12 attacchi russi | Diretta, foto e video

Ore 08 - Ancora combattimenti all'Azovstal

A Mariupol le truppe russe continuano a bloccare le unità di difesa ucraina nell’acciaieria Azovstal, lanciando attacchi dal cielo e con l’artiglieria. Lo rileva lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nell’ultimo aggiornamento sulle operazioni militari, secondo quanto riporta Ukrinform. Sempre nel sud del Paese, le truppe russe si stanno riorganizzando per riprendere l’offensiva su Barvinkove (nell’oblast di Kharkiv vicino al Donbass) e Sloviansk (nel Donetsk) e continuano a portare avanti l’offensiva nelle direzioni di Lyman, Severodonetsk, Avdiivka e Kurakhove, tutte cittadine del Donetsk.

Ore 07,30 - Respinti 12 attacchi russi nel Donbass

Continua la resistenza alle operazioni dei reparti russi: le forze armate ucraine hanno infatti respinto 12 attacchi nel Donbass. Lo riferisce The Kyiv Independent, citando il comando delle operazioni delle forze congiunte dell’Ucraina. Si tratta di otto carri armati, cinque sistemi di artiglieria, nove unità di equipaggiamento corazzato da combattimento e cinque veicoli, più alcune unità di difesa aerea che sono state abbattute.

Ore 07 - Blinken a Berlino per incontrare i ministri dei paesi Nato

"Sono arrivato a Berlino, dove incontrerò informalmente i ministri degli esteri dei Paesi per discutere la nostra alleanza e un’azione sostenuta per affrontare l’aggressione non provocata della Russia contro l’Ucraina". Lo ha scritto su Twitter il segretario di Stato americano, Antony Blinken, dove incontrerà i ministri dei paesi Nato.

Ore 06,30 - Zelensky firma legge che vieta partiti pro Russia

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha firmato un testo che rende legge il divieto di fondare partiti politici che sostengano o difendano l'invasione da parte della Russia. Lo ha annunciato una commissione parlamentare.

Ore 06 - Zelensky: "Situazione nel Donbass molto difficile"

"La situazione in Donbass resta molto difficile" e i soldati russi stanno "ancora provando a venirne fuori in qualche modo vittoriosi", ma "passo dopo passo stiamo costringendo gli occupanti a lasciare la terra ucraina". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo videomessaggio serale.

