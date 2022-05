Covid, in Corea del Nord nuovi decessi e altri 174.440 contagi

14 maggio 2022 a

Si aggrava l'emergenza Covid in Corea del Nord. Sono stati registrati 21 nuovi decessi e altre 174.440 persone con sintomi febbrili mentre il Paese tenta di rallentare la diffusione del virus tra la popolazione non vaccinata. I decessi e i casi, hanno aumentato il numero totale a 27 decessi e 524.440 contagi nel pieno di una rapida diffusione dell'epidemia dalla fine del mese di aprile. La Corea del Nord ha dichiarato che 243.630 persone sono guarite e 280.810 sono in quarantena. I media statali non hanno specificato quanti dei casi di febbre e dei decessi sono stati confermati come infezioni da Covid 19. Il paese ha imposto blocchi a livello nazionale.

