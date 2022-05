Guerra in diretta, le news di oggi 13 maggio. Colpita altra nave russa. Militare a processo per crimini di guerra | Foto e video

13 maggio 2022 a

a

a

Ore 8.30 - Primo soldato russo a processo per crimini di guerra

In Ucraina primo processo per un militare russo, il sergente Vadim Shyshimarin di 21 anni, accusato di aver commesso crimini di guerra. Shyshimarin deve rispondere di aver sparato alla testa di un civile disarmato di 62 anni dal finestrino della sua auto nel villaggio nord-orientale di Chupakhivka. Rischia l'ergastolo in base a quanto prevede il Codice penale ucraino. L'ufficio del procuratore generale Iryna Venediktova sta esaminando più di 10.700 potenziali crimini di guerra che riguardano più di 600 sospetti.

Zelensky “Pronto a parlare con Putin, ma no ultimatum”

Ore 8 - Vereshchuk: "Duemila civili ucraini prigionieri e trattati come criminali"

Duemila civili ucraini sarebbero prigionieri dei militari russi e verrebbero trattati come criminali di guerra, torturati e picchiati. La denuncia è di Iryna Vereshchuk, vicepremier dell'Ucraina che in una intervista al Corriere della Sera spiega che "la convenzione di Ginevra non ci consente di scambiare i soldati con i civili e quella gente ha bisogno di aiuto. Sono sindaci, giornalisti, attivisti per i diritti umani, amministratori, volontari". Secondo la vicepremier la sola via d'uscita dalla guerra "è la vittoria dell'Ucraina con i territori riconosciuti dalla comunità internazionale nel 1991".

Letta “Sull'Ucraina l'Europa faccia un passo avanti e sia unita”

Ore 7.45 - L'esercito russo ha distrutto 38mila case

Oltre 220.000 cittadini ucraini hanno bisogno di un alloggio: l'esercito russo ha distrutto quasi 38.000 edifici residenziali nel Paese dall'inizio dell'invasione: lo sostiene la commissaria per i diritti umani nel Parlamento di Kiev, Lyudmila Denisova. Denisova ha firmato un memorandum di cooperazione con l'associazione internazionale Ata per fornire alloggi temporanei ai cittadini che hanno perso la casa a causa della guerra.

Ore 07.30 - Altra nave russa in fiamme

L’Ucraina sostiene di aver colpito una nave della Marina russa vicino all’Isola dei Serpenti nel Mar Nero. Lo dichiara Serhiy Bratchuk, portavoce dell’amministrazione militare regionale di Odessa. "La nave di supporto Vsevolod Bobrov ha preso fuoco grazie all'azione dei nostri marinai: è una delle più recenti della flotta russa". E' un nuovo colpo alla marina russa al largo di Odessa dopo l’affondamento il 14 aprile dell’incrociatore Moskva e della fregata Makarov colpita il 6 maggio.

Effetto guerra in Ucraina sull'economia, Mencaroni: "Crescita in stallo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.