Covid in Corea del Nord, primo focolaio. Kim ordina il lockdown

La Corea del Nord ha imposto il lockdown per controllare il suo primo focolaio di Covid riconosciuto dopo che per più di due anni aveva dichiarato di essere riuscita a tenere il virus fuori dai suoi confini. L'entità dell'epidemia non è stata immediatamente nota, ma potrebbe avere gravi conseguenze perché il paese ha un sistema sanitario scadente e si ritiene che i suoi 26 milioni di persone siano per lo più non vaccinati. Alcuni esperti affermano che il Nord, per la sua rara ammissione di un focolaio, potrebbe cercare aiuti esterni. L'agenzia di stampa centrale coreana ufficiale ha affermato che i test sui campioni raccolti domenica da un numero imprecisato di persone con febbre nella capitale, Pyongyang, hanno confermato che erano stati infettati dalla variante omicron. Per questo il leader Kim Jong Un ha chiesto un blocco completo di città e contee. Kim durante una riunione del Politburo del partito ha chiesto ai funzionari di stabilizzare le trasmissioni ed eliminare la fonte di infezione il più rapidamente possibile, attenuando anche i disagi al pubblico causati dai controlli. Kim ha affermato che "l'unità pubblica risoluta è la garanzia più potente che può vincere questa battaglia".

L'annuncio delle infezioni da parte della Corea del Nord è arrivato dopo che Nk News, un sito di notizie incentrato sulla Corea del Nord, ha citato fonti non identificate che hanno affermato che le autorità avevano imposto un blocco ai residenti di Pyongyang. Il governo della Corea del Sud ha affermato di non poter confermare il rapporto. Il Nord probabilmente raddoppierà i blocchi, anche se il fallimento dell'approccio "zero-Covid" della Cina suggerisce che non funziona contro la variante omicron in rapido movimento, ha affermato Leif Eric Easley, professore di studi internazionali presso Ewha Womans University di Seoul.

"Affinché Pyongyang ammetta pubblicamente casi di omicron, la situazione della salute pubblica deve essere seria", ha affermato Sleale. “Questo non significa che la Corea del Nord sarà improvvisamente aperta all'assistenza umanitaria e prenderà una linea più conciliante verso Washington e Seul. Ma l'opinione pubblica interna potrebbe essere meno interessata ai test nucleari o missilistici quando la minaccia urgente riguarda il coronavirus piuttosto che un esercito straniero".

