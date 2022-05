La guerra, l'Ucraina fa saltare i ponti. Gli Usa: "I militari russi non rispettano gli ordini". Draghi: "Servirà un piano Marshall" | Foto e video

12 maggio 2022 a

Ore 9.30 - La Russia: "Sventato attentato dei servizi segreti ucraini"

Il Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb), ha reso noto di aver arrestato un residente della regione di Kursk che stava preparando un attacco terroristico in accordo con i servizi segreti ucraini. Lo riporta la Tass. "Il detenuto ha confessato, annunciando la sua intenzione di partire per l'Ucraina dopo aver commesso il crimine".

Ore 9.15 - La Finlandia annuncia l'adesione alla Nato

Il presidente e il premier finlandesi hanno annunciato in un comunicato di volere l'adesione alla Nato "senza indugio".

Ore 9 - La Siemens se ne va dalla Russia: "Condanniamo la guerra in Ucraina"

La Siemens annuncia l'avvio di un "ordinato processo" per chiudere le sue attività in Russia. L'impatto sarà di 0.6 miliardi di euro sui conti del trimestre, chiuso con un utile di 1.2 miliardi di euro. "Ci uniamo alla comunità internazionale nel condannare la guerra in Ucraina e siamo focalizzati nel sostenere i nostri dipendenti e nel fornire aiuto umanitario. Oggi annunciamo la decisione di realizzare un ordinato processo per chiudere le nostre attività industriali in Russia".

Ore 8.30 - Per tutta la notte bombe a grappolo su Dnipropetrovsk

Per tutta la notte le truppe russe hanno bombardato distretto di Kryvyi Rih nella regione di Dnipropetrovsk, usando anche munizioni vietate al fosforo e a grappolo. Lo riferisce su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul. "Hanno bombardato tutta la notte", spiega, usando anche le "munizioni vietate al fosforo e a grappolo".

Ore 8 - Von der Leyen: "In gioco l'ordine mondiale delle regole"

"Come l'Ue, il Giappone comprende la posta in gioco. Non solo il futuro dell'Ucraina. Non solo il futuro dell'Europa. Ma il futuro di un ordine mondiale basato su regole. Accolgo con favore la posizione decisa che il Giappone ha assunto di fronte all'aggressione della Russia contro l'Ucraina". Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, che a Tokio ha incontrato il premier giapponese Fumio Kishida assieme al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel

Ucraina: Onu, 'uccisi 3.496 civili e feriti 3.760 da inizio guerra'

Ore 7.45 - L'Ucraina fa saltare i ponti di Lugansk per frenare i russi

Due ponti sul fiume Siversky Donets sono stati fatti saltare dall'esercito ucraino per frenare l'avanzata delle forze russe nel Lugansk. Lo riferisce il ministero della Difesa, che ha pubblicato alcune immagini satellitari che mostrano la distruzione dei ponti, nei pressi del villaggio di Bilohorivka.

Ore 7.35 - Draghi: "L'Ucraina ha bisogno di un piano Marshall"

A Washington nel suo discorso per il premio dell'Atlantic Council, il premier italiano ha sottolineato: "Questa è l'ora dell'Europa e dobbiamo coglierla. La Russia non è invincibile". Standing ovation per Zelensky che ha inviato un messaggio videoregistrato in occasione della premiazione. Con la cerimonia si è conclusa la missione negli Usa del presidente del Consiglio italiano.

Ore 7 - Gli Usa: "Parte dell'esercito russo non esegue gli ordini"

Numerosi militari russi non starebbero eseguendo gli ordini. Lo sostiene il Pentagono secondo cui alcune truppe non obbediscono. La riprova è che l’operazione militare non va esattamente come programmato da Mosca.

