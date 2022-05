Guerra in Ucraina, nuovo assalto all'Azovstal. Su Odessa usati missili ipersonici. Oggi 10 maggio incontro Draghi-Biden | Diretta, foto e video

10 maggio 2022 a

Ore 09,30 - Oggi incontro Draghi-Biden

Si terrà nella giornata odierna l'incontro tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Nel loro incontro parleranno delle sanzioni alla Russia, degli aiuti da fornire a Kiev e di come rendere il presidente Vladimir Putin "responsabile" per l'invasione dell'Ucraina. E' quanto ha anticipato la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki nel briefing alla stampa. I due leader, ha aggiunto, discuteranno anche della cooperazione bilaterale in diversi ambiti tra Stati Uniti e Italia.

Ore 09 - Distrutto il monastero di San Giorgio a Svyatogorsk

Dall'inizio della guerra in Ucraina le truppe russe hanno colpito un centinaio di edifici religiosi, distruggendoli o danneggiandoli. Lo ha annunciato il ministro ucraino della Cultura, Oleksandr Tkachenko, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa ucraina Ukrinform. Il ministro ha aggiunto che le truppe russe hanno distrutto con un missile il monastero di San Giorgio della Santa Dormizione Svyatogorsk Lavra, a Svyatogorsk, nella regione di Donetsk. Si tratta di un monastero del XV secolo appartenente del patriarcato di Mosca.

Ore 08,30 - Zelensky: "Storia giudicherà Russia responsabile"

L'Europa, come ha fatto nella Seconda guerra mondiale, deve pensare al prezzo che la Russia deve pagare "per avere riportato in Europa il male di una guerra totale". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo quotidiano discorso serale, aggiungendo che la storia riterrà responsabile la Russia. "Noi gli ucraini, continueremo a lavorare per la nostra difesa, la nostra vittoria e per il ripristino della giustizia. Oggi, domani e ogni altro giorno è necessario liberare l'Ucraina dagli occupanti", ha detto Zelensky, concludendo il suo intervento con un ringraziamento a tutti coloro che difendono il Paese e promettendo che la bandiera ucraina un giorno sventolerà di nuovo su tutte le città del Paese. "La bandiera ucraina tornerà. Perché è il nostro Paese. Un Paese libero europeo", ha detto Zelensky.

Ore 08 - Kiev: "Mosca potrebbe prendere di mira obiettivi chimici"

La Russia potrebbe prendere di mira le industrie chimiche dell'Ucraina. È l'avvertimento lanciato dallo stato maggiore dell'esercito ucraino. "La possibilità di sabotaggio dell'industria chimica dell'Ucraina con ulteriori accuse di unità delle forze armate dell'Ucraina non è escluso", afferma l'esercito di Kiev, senza ulteriormente argomentare. L'avvertimento giunge dopo che depositi di petrolio e altri siti industriali sono stati presi di mira dai bombardamenti russi.

Ore 07,30 - A Odessa lanciati tre missili ipersonici

Nell'attacco di ieri a Odessa tre missili Kinzhal, cioè i nuovi missili ipersonici russi, sono stati lanciati da un aereo e hanno colpito un "obiettivo di infrastruttura turistica". Lo riferisce un portavoce dell'amministrazione militare regionale di Odessa, Sergey Bratchuk, aggiungendo che due persone sono state ricoverate in ospedale a seguito dell'attacco. Lo riporta la Cnn, che precisa di non avere potuto confermare la notizia dei feriti. Cnn precisa che negli attacchi lunedì sono stati colpiti un centro commerciale e due hotel nella città portuale meridionale. Non è chiaro perché i due hotel siano stati presi di mira. Quanto al centro commerciale, precisa Cnn citando il comando operativo delle forze armate ucraine, è stato colpito da sette missili, con un bilancio di un morto e cinque feriti.

Ore 07 - Nuovo assaltto all'acciaieria Azovstal a Mariupol

È in corso da parte dell'esercito russo un nuovo assalto all'acciaieria Azovstal a Mariupol, dove centinaia di persone stanno resistendo agli attacchi. È quanto fa sapere il ministero della Difesa ucraino, citato dalla Bbc. Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, ha detto che le forze russe hanno iniziato ad assediare l'impianto dopo che un convoglio delle Nazioni Unite ha lasciato la regione di Donetsk. I russi stavano cercando di far saltare in aria un ponte utilizzato per le evacuazioni per intrappolare gli ultimi difensori all'interno, ha riferito.

