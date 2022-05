Regno Unito, la regina Elisabetta assente al discorso di apertura del parlamento: ecco perché

09 maggio 2022 a

Momento storico per il Regno Unito: la regina Elisabetta II, per la terza volta, non leggerà il tradizionale discorso di apertura del parlamento. La comunicazione è arrivata in maniera ufficiale da Buckingham Palace.

Per la prima volta dal 1963, Elisabetta non terrà il consueto ’Queen’s Speech’, il discorso a Westminster con cui si inaugura la nuova sessione del Parlamento. Al posto della 96enne Elisabetta, che a causa di problemi di salute ha dovuto rinunciare di recente a diversi eventi pubblici, il discorso domani, martedì 10 maggio, sarà letto dal principe Carlo. Fino a poco fa Buckingham Palace aveva riferito che la regina sperava di partecipare, ma in una nota ha sottolineato che, dopo essersi consultata con i suoi medici, Elisabetta ha deciso "con riluttanza" di non partecipare all’inaugurazione. Durante i suoi 70 anni di regno, la regina fino ad ora ha saltato il ’Queen’s speech’ solo in due occasioni: nel 1959 e nel 1963 ed in entrambe le occasioni era incinta.

La regina non parteciperà nemmeno alla Royal Garden Party season 2022, la prima edizione dei ricevimenti nei giardini a Palazzo Reale in tre anni a causa dei divieti imposti per il Covid negli anni scorsi. La regina, che ha problemi di mobilità e non ha preso parte a diversi eventi importanti, pur portando avanti molti impegni virtuali, sarà rappresentata da altri membri della famiglia reale. I ricevimenti nei giardini saranno organizzati a partire da questa settimana. Si tratta di eventi importanti nel calendario reale durante i quali coloro che hanno servito il loro paese o la loro comunità sono invitati a Palazzo. "Sua Maestà la Regina - ha reso noto Buckingham Palace - sarà rappresentata da altri membri della famiglia reale alle feste in giardino di quest’anno. I dettagli sulla partecipazione saranno confermati a tempo debito". Elisabetta ha partecipato a una funzione commemorativa per il duca di Edimburgo a marzo. A febbraio aveva celebrato il Giubileo di platino, e successivamente è risultata positiva al Covid. Il 21 aprile ha festeggiato il suo 96esimo compleanno in privato nella sua tenuta di Sandringham. Lo scorso ottobre, la regina aveva trascorso una notte in ospedale e nei tre mesi successivi si era attenuta alle raccomandazioni dei medici adempiendo solo a compiti non troppo faticosi.

