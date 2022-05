Londra, veicolo sospetto a Westminster: chiuse due stazioni della metropolitana

09 maggio 2022 a

Ore di apprensione a Londra nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 maggio. La polizia infatti si è precipitata a Westminster per la presenza di un veicolo sospetto. Le stazioni della metropolitana di Westminster e St James's Park sono attualmente chiuse.

Secondo quanto riporta The Sun, gli agenti della polizia hanno chiuso numerose strade nell'area intorno alla piazza del Parlamento e testimoni hanno detto di aver visto un robot per lo smaltimento delle bombe. Alcune persone sarebbero state allontanate dalle Camere. Sul posto, individuato come il centro conferenze Queen Elizabeth II, sono intervenuti anche i cani da fiuto. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito un'esplosione.

In aggiornamento

