Oggi la parata del 9 maggio sulla Piazza Rossa, Zelensky: "Mosca è sola" | Diretta, video e foto

Ore 10 - Putin: "Degrado morale dell'Occidente. Falsifica la storia"

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha accusato i Paesi occidentali di degrado morale e ha affermato che ai veterani americani è stato vietato di partecipare alla parata del V-Day a Mosca. "In Occidente, a quanto pare, hanno deciso di cancellare valori millenari", ha detto dalla tribuna in Piazza Rossa prima dell'inizio della parata militare, "tale degrado morale è diventato la base per ciniche falsificazioni della storia della Seconda guerra mondiale, incitando alla russofobia, elogiando i traditori, deridendo la memoria delle vittime, cancellando il coraggio di coloro che hanno ottenuto la vittoria".

Ore 9.50 - Putin: "L'orrore della guerra globale non deve ripetersi"

Di fronte alla Piazza Rossa vestita a festa per la parata del giorno della Vittoria, Putin ha detto che "l'orrore della guerra globale non deve ripetersi".

Ore 9.40 - Putin: "Dalla Nato una grave minaccia ai nostri confini"

In apertura delle celebrazioni per il giorno della Vittoria, il Presidente Russo ha subito attaccato la Nato: "creava una minaccia ai nostri confini" e ha aggiunto, "l'intervento è stato preventivo. Alla fine dello scorso anno, secondo il leader di Mosca, l'Occidente stava apertamente preparando un attacco al Donbass e alla Crimea, "da Kiev c'erano richieste di armi nucleari".

Ore 9.30 - Putin apre il giorno della Vittoria ringraziando i Veterani: "fieri dei vincitori, siamo i loro eredi"

Vladimir Putin, arrivato poco fa sulla Piazza Rossa, ha iniziato il suo discorso ringraziando i veterani che hanno combattuto durante la Seconda guerra mondiale: "Siamo fieri dei vincitori, siamo i loro eredi".

Ore 9.20 - Mosca: "Nessuna intenzione di tenere un Referendum a Kherson"

Mosca non ha intenzione di tenere un referendum per creare una repubblica nella regione di Kherson: lo ha detto il vicepresidente dell'amministrazione militare-civile della città occupata, Kirill Stremousov, secondo quanto riporta il Guardian. "Non abbiamo in programma di tenere un referendum e creare una repubblica" ha affermato Stremousov.

Ore 9 - Zelensky: "Il cammino è difficile, ma vinceremo"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky questa mattina, nel giorno della vittoria contro il nazi-fascismo nella Seconda guerra mondiale ha detto che il suo paese sta lottando per una nuova vittoria e vincerà contro la Russia. "Il cammino è difficile, ma non ci sono dubbi che vinceremo", ha detto in un comunicato.

Ore 8.40 - Sono 226 i bambini uccisi in Ucraina dall'inizio del conflitto

Sale a 226 il bilancio dei bambini uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Lo riferisce la Procura generale, secondo quanto riporta l'agenzia ucraina Ukrinform. Il numero dei bambini feriti sale a 415.

Ore 8.20 - Oggi è il giorno della parata in Russia

È il 9 maggio, il giorno della parata di Vladimir Putin che celebrerà con il popolo russo il Giorno della vittoria contro il nazismo sulla Piazza Rossa, dove sono già schierati uomini e mezzi militari. E cresce l'attesa per il messaggio che lo zar vorrà dare al mondo, che non esclude i timori di un annuncio di "guerra totale".

Ore 8 - Intelligence Gb: Mosca a corto di armi ad alta precisione

L'offensiva russa sull'Ucraina sta evidenziando carenze nella sua capacità di condurre attacchi di precisione su larga scala. Lo afferma il ministero della Difesa del Regno Unito nel suo ultimo aggiornamento dell'intelligence.

Ore 7.40 - Kiev: Mosca schiera 6 navi in Mar Nero con missili balistici

La Russia ha schierato sei navi e due sottomarini nel Mar Nero, davanti alle coste ucraine: lo ha reso noto l'Esercito ucraino, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Il Comando operativo meridionale dell'Ucraina ha precisato che le navi sono pronte al combattimento e sono equipaggiate con oltre 50 missili da crociera.

Ore 7 - Zelensky: "Noi parte del mondo libero, la Russia è sola"

"Sono sicuro che questa giornata in Ucraina ha dimostrato che siamo già una parte a tutti gli effetti del mondo libero e di un'Europa unita. Questo è un evidente contrasto con la solitudine di Mosca nel male e nell'odio che tutti vedranno domani": lo ha detto il presidente ucraino Volodymir Zelensky sul suo canale Telegram, riferendosi alle visite eccellenti a Kiev, tra cui quelle della moglie del presidente degli Stati Uniti Jill Biden e del premier canadese Justin Trudeau, e alla parata di oggi a Mosca per il Giorno della Vittoria. In Ucraina, ieri, anche Bono e The Edge, che hanno cantato nella metropolitana di Kiev.

Ore 6.10 - Le truppe di Kiev si ritirano da Popasna, in mano ai ceceni

Le truppe ucraine si sono ritirate dalla città di Popasna, nell'est del Paese: lo ha reso noto il governatore della regione di Lugansk, Serhiy Gaidai, confermando che la città è stata conquistata dai russi. Era stato il leader ceceno Ramzan Kadyrov a rivendicare su Telegram di aver preso con le proprie truppe il controllo della città, ma Kiev aveva smentito. Ora arriva la conferma di Gaidai: "Purtroppo - ha detto - le nostre truppe si sono davvero ritirate da Popasna, che è stata bombardata per più di due mesi. Lì è stato tutto distrutto".

