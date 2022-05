Rafa Nadal, l'amore per María Francisca Perello. Quanto ha guadagnato nel tennis?

08 maggio 2022 a

Rafael Nadal ospite a Che tempo che fa concederà a Fabio Fazio una intervista in esclusiva. Quest'anno Nadal, uno dei tennisti più vincenti di sempre, ha collezionato il ventunesimo torneo del Grande Slam, superando agli Australian Open il russo Daniil Medvedev. Ma non c'è solo il tennis nella vita di Nadal. Insieme alla madre Ana María Parera, ha fondato l'associazione benefica Rafa Nadal Foundation, che ha come scopo l’integrazione e lo sviluppo dei bambini e dei giovani in Spagna e in India attraverso lo sport e l’educazione.

Attualmente numero 4 al mondo (ma per 209 settimane è stato al primo posto del ranking), è riconosciuto come uno dei tennisti più forti di tutti i tempi. Ha vinto 21 tornei dello Slam su 29 finali disputate. Nel suo palmare infatti ci sono 13 edizioni del Roland Garros, 4 dell'Us Open, 2 di Wimbledon e 2 degli Australian Open. Assieme a Roy Emerson, Rod Laver e Novak Đoković, è uno dei soli quattro tennisti capaci di aggiudicarsi almeno due volte tutti i Major. Nella sua carriera ha vinto anche due medaglie d'oro alle Olimpiadi (nel 2008 nel torneo singolare, nel 2016 in quello di doppio) e 5 volte la Coppa Davis.

Nadal, all'anagrafe Rafael Nadal Parera, è originario di Manacor - paese dell'isola spagnola di Maiorca, nelle Baleari - e ha 35 anni. Con un montepremi di circa 125 milioni di dollari, è il terzo tennista della storia nella graduatoria dei guadagni ottenuti in carriera, preceduto da Đoković e Federer. Dall'ottobre 2019 è sposato con María Francisca Perello. I due si sono conosciuti da bambini e la loro relazione va avanti dal 2015.

