Guerra in Ucraina, dagli Usa aiuti militari per 150 milioni di dollari. L'esercito di Kiev: "Mosca fa saltare ponti". Continua l'evacuazione dei civili dall'Azovstal | Diretta, foto e video

Ore 10 - Da inizio conflitto morti 223 bambini

223 bambini sono morti e più di 410 sono rimasti feriti in Ucraina dall’inizio della guerra con la Russia. Lo rende noto l’uffico del procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero di vittime si registra nelle regioni di Donetsk, di Kiev e di Kharkiv. A seguito dei bombardamenti nelle città e nei villaggi ucraini, 1.635 istituzioni educative sono state danneggiate. Di queste, 126 sono state completamente distrutte.

Ore 09,45 - Bombe russe distruggono il Museo Hryhoriy Skovoroda a Skovorodynivka

Durante i bombardamenti nella regione di Kharkiv, le truppe russe hanno praticamente distrutto il Museo Hryhoriy Skovoroda a Skovorodynivka, ha affermato Oleg Synegubov, capo dell’amministrazione militare regionale di Kharkiv. "Nell’ultimo giorno le truppe russe hanno colpito il Museo Hryhoriy Skovoroda a Skovorodynivka. Una granata ha distrutto il tetto dell’edificio e un uomo di 35 anni che stava supervisionando il museo è rimasto ferito", ha scritto su Telegram Synegubov, secondo cui i locali del museo sono stati distrutti, ma la collezione non è stata danneggiata perché spostata in anticipo in un luogo sicuro.

Ore 09,30 - Giacca di Zelensky venduta all'asta per 90mila sterline

La giacca in pile color cachi, con cui Volodymyr Zelensky è apparso in tutte le dirette tv durante la guerra, è stata venduta per 90mila sterline (oltre 105mila euro) a un’asta di raccolta fondi per l’Ucraina a Londra. Battitore dell’asta, che si è svolta da Christiès, il premier britannico Boris Johnson, che ha subito suggerito che il prezzo dell’indumento sarebbe dovuto essere molto più alto di quello iniziale di 50mila sterline. Alla fine l’indumento è stato venduto a quasi il doppio del prezzo di partenza. I fondi raccolti saranno spesi per gli aiuti umanitari all’Ucraina.

Ore 09,15 - Gran Bretagna: "Esercito russo subisce dure perdite"

L'intelligence britannica, nell'ultimo aggiornamento sulla guerra in Ucraina, pubblicato dal ministero della Difesa, ha riferito che il conflitto sta causando grosse perdite alle forze armate russe e che Mosca impiegherà molto tempo a ricostruire l'esercito. "Il conflitto in Ucraina sta mettendo a dura prova alcune delle unità più capaci della Russia. Mosca impiegherà molto tempo e denaro per ricostituire le sue forze armate dopo questo conflitto", ha affermato l'intelligence, sottolineando che "sarà particolarmente difficile sostituire le apparecchiature modernizzate e avanzate a causa delle sanzioni che limitano l'accesso della Russia ai componenti microelettronici critici".

Ore 09 - Procuratore Kharkiv, spari contro convoglio civili: 4 morti

L'ufficio del procuratore regionale di Kharkiv ha riferito che l'esercito russo ha aperto il fuoco contro un convoglio di auto private in cui c'erano civili, vicino al villaggio di Stary Saltiv, nel distretto di Chuhuiv. Sei auto danneggiate e quattro corpi bruciati sono stati trovati sul lato della strada tra gli insediamenti di Staryi Saltiv e il villaggio di Verkhniy Saltiv, riporta l'agenzia Unian. Sul caso è stata aperta un'indagine.

Ore 08,30 - Zelensky: "Non ignorare sirene antiaeree"

"Chiedo a tutti i nostri cittadini - specie in questi giorni - di non ignorare le sirene antiaeree". Lo ha scritto sul suo canale Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle scorse ore Kiev ha lanciato l'allarme di un possibile aumento dei bombardamenti tra l'8 e il 9 maggio, quando Mosca celebra la vittoria sui nazisti nella Seconda guerra mondiale. "Per favore, questa è la vostra vita, la vita dei vostri figli", ha aggiunto il leader, esortando poi i connazionali a rispettare i regolamenti sul coprifuoco.

Ore 08,15 - Esercito ucraino: "Russia fa saltare ponti per rallentare controffensiva nel nord-est"

L’esercito ucraino ha affermato che le forze russe hanno iniziato a far saltare in aria i ponti per rallentare una controffensiva ucraina nel nord-est. Nel suo ultimo aggiornamento, lo stato maggiore di Kiev ha reso noto che nell’area di Tsyrkuny e Rusky Tyshky, a est di Kharkiv, "gli occupanti hanno fatto saltare in aria tre ponti stradali per rallentare le azioni di controffensiva delle forze di difesa". Nelle ultime due settimane, le truppe ucraine hanno riconquistato un certo numero di villaggi a nord e ad est di Kharkiv, rendendo più difficile per i russi usare l’artiglieria contro la città e minacciando di interdire le linee di rifornimento russe per le forze che combattono a Donetsk e Luhansk. Kharkiv è vicino al confine russo ed è stata una delle prime città a subire attacchi russi.

Ore 08 - Continuano gli sforzi per evacuare civili da Azovstal

Gli sforzi per evacuare più civili possibile dai tunnel sotto l'acciaieria di Azovstal continuano mentre i combattenti ucraini fanno la loro ultima resistenza a Mariupol. I soldati che stanno resistendo vogliono impedire la completa acquisizione da parte di Mosca della città portuale strategicamente importante. Decine di persone sono state evacuate ieri dallo stabilimento di Azovstal e consegnate ai rappresentanti delle Nazioni Unite e del Comitato internazionale della Croce Rossa. L'esercito russo ha detto che il gruppo di 50 includeva 11 bambini. Funzionari russi e vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk hanno affermato che gli sforzi di evacuazione continueranno nel fine settimana.

Ore 07,30 - Biden ai capi dell'intelligence: "Stop alla condivisione di informazioni per colpire obiettivi russi"

Dopo i recenti scoop dei media americani sull’attività di condivisione di informazioni tra servizi americani ed ucraini per colpire obiettivi russi, Joe Biden ha parlato con i vertici delle agenzie di intelligence e difesa Usa per sottolineare come queste rivelazioni siano controproducenti per il loro importante lavoro. Lo rivela Nbcnews, citando due fonti a conoscenza della telefonata che il presidente ha avuto con il direttore della Cia, William Burns, con Avril Haines, a capo del National Intelligence Avril Haines e con il capo del Pentagono, Lloyd Austin. Il messaggio di Biden è stato che queste rivelazioni "ci distraggono dal nostro obiettivo", aggiungono le fonti spiegando che il presidente è stato chiaro nell’affermare che queste fughe di notizie devono essere fermate. Nei giorni scorsi il New York Times ha rivelato che gli Usa hanno fornito agli ucraini le informazioni di intelligence per uccidere diversi generali russi, mentre ieri altri media hanno scritto che sono arrivate sempre dall’intelligence americana le informazioni che hanno portato all’attacco alla nave russa Moskva che è poi affondata.

Ore 07 - Usa, aiuti militari per 150 milioni di dollari

Ha un costo di 150 milioni di dollari il nuovo pacchetto di aiuti militari fornito dagli Stati Uniti all'Ucraina. A renderlo noto il segretario di Stato americano, Antony Blinken su twitter. Al suo interno "attrezzature militari e forniture per rafforzare le difese e contrastare l'offensiva russa a est", ha scritto Blinken.

Ore 06 - Zelensky: "Diplomazia al lavoro per salvare militari Azovstal"

"Le autorità stanno lavorando su opzioni diplomatiche per salvare l'esercito ucraino, che si trova sul territorio dello stabilimento Azovstal a Mariupol, nel processo sono coinvolti influenti mediatori". Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un videomessaggio. Lo riporta Ukrinform.

