Quarto Grado, stasera in tv 6 maggio su Rete4: i casi di Liliana Resinovich e Mario Bozzoli

Stasera in tv - venerdì 6 maggio 2022 - su Rete4 andrà in onda una nuova puntata di Quarto Grado (ore 21.15). Al timone del programma d’informazione - che si occupa dei casi di persone scomparse ci saranno sempre Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Anche stasera il canale si prende una pausa dall’informazione sul conflitto in Ucraina, nella puntata di stasera si parlerà ancora del giallo di Liliana Resinovich e della vicenda di Mario Bozzoli.

Come da comunicato stampa, stasera Quarto Grado: “torna ad occuparsi del giallo di Liliana Resinovich, la donna di Trieste ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, il 5 gennaio scorso. Gli inquirenti stanno setacciando ogni possibile pista per arrivare alla verità riguardante la sua morte e intanto la famiglia della donna continua a ritenere impossibile l’ipotesi del suicidio. Per loro Lily è stata uccisa".

E ancora "al centro della serata anche la vicenda di Mario Bozzoli, l’imprenditore di Marcheno (Brescia) scomparso nel nulla l’8 ottobre 2015. L’unico imputato al momento, a piede libero, nel processo che si sta svolgendo a Brescia davanti alla Corte d’assise è Giacomo, il nipote di Mario Bozzoli, di 36 anni. Chi indaga si sta concentrando sul fatto se l’imprenditore possa essere stato gettato in uno dei forni della sua stessa azienda”.

