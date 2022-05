Guerra in Ucraina, bombardamenti su Kharkiv. L'Azovstal non si arrende: tutti gli aggiornamenti | Diretta, foto e video

06 maggio 2022 a

Ore 9.50 - Kiev, operazione Azovstal: restano 200 civili da salvare

Il sindaco di Mariupol stima che nell'acciaieria Azovstal rimangano ancora circa 200 civili.

Ore 9.30 - Media ucraini: "Russi preparano vasta offensiva nella regione di Lugansk"

Nella regione di Lugansk, le forze di difesa ucraine si stanno preparando per un'intensa offensiva da parte dei russi nei prossimi tre o quattro giorni. Lo ha detto il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergii Gaidai, secondo quanto riferisce l'agenzia ucraina Unian.

Ore 9.10 - Governatore Lugansk: "Russi volevano colpire stabilimento chimico"

"Ieri sera i russi intendevano colpire lo stabilimento chimico. Però hanno colpito la stazione di servizio e la strada ferroviaria dello stabilimento di Severodonetsk. Si sono incendiati i binari e l'erba su un terreno di 400 m quadrati". Lo scrive su Telegram Serhii Haidai, governatore della regione di Lugansk, precisando che "vicino c'erano delle cisterne con varie sostanze chimiche. Per fortuna i vigili di fuoco sono riusciti ad estinguere l'incendio".

Ore 8.50 - Presidenza ucraina: "500 civili evacuati da Mariupol, operazioni proseguono"

"Abbiamo condotto un'altra fase di una complessa operazione per evacuare le persone da Mariupol e Azovstal. Posso dire che siamo riusciti a evacuare quasi 500 civili. L'Ucraina continuerà a fare di tutto per salvare tutti i civili e i militari. Grazie per l'aiuto all'Onu". Lo scrive su Telegram il capo di gabinetto ucraino Andriy Iermak

Ore 8.30 - Missili sulla regione di Dnipropetrovsk

Notte di missili su regione Dnipropetrovsk. Nella notte le truppe russe hanno bombardato due distretti della regione di Dnipropetrovsk, nel sud est dell'Ucraina, con sistemi lanciarazzi multipli Grad. Lo riporta l'agenzia Ukrinform, precisando che non sono al momento riportate vittime.

Ore 8.10 - Orban: "Proposta Ue di sanzioni al petrolio russo inaccettabile"

"La proposta di sanzioni Ue al petrolio russo nella sua forma attuale è inaccettabile" e "ne aspettiamo una nuova". Per il premier ungherese Orban "le sanzioni varate finora dall'Ue causano più danni all'Europa che alla Russia", servono "investimenti per cambiare il sistema energetico in 5 anni".

Ore 7.20 - I soldati all'interno dell'acciaieria ucraina rifiutano di arrendersi

I soldati ucraini che combattono le forze russe nei tunnel sotto l'acciaieria di Mariupol rifiutano di arrendersi di fronte agli attacchi russi. La moglie del comandante del reggimento Azov dice che hanno giurato di "resistere fino alla fine". Lo riporta l'Ap.

Ore 7 - Missili su regione di Kharkiv, un morto

Una persona è rimasta uccisa oggi a Lozova, nella regione orientale ucraina di Kharkiv, in seguito a un attacco missilistico russo: lo ha reso noto su Telegram il sindaco della cittadina, Serhii Zelenskyi, secondo quanto riporta l'Ukrainska Pravda.

Ore 5 - Ambasciatrice Usa a Onu, conferme di fosse comuni a Bucha

"Abbiamo immagini che confermano la presenza di fosse comuni a Bucha. E questa non è solo un'accusa non verificata sui social. È un fatto orribile con il quale il mondo deve fare i conti". Lo ha scritto su Twitter l'ambasciatrice Usa all'Onu, Linda Thomas-Greenfield.

