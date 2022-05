Ucciso a scuola a 18 anni con una coltellata. Arrestato uno studente

05 maggio 2022 a

In Texas uno studente di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa in una scuola superiore, un altro è stato arrestato. La polizia sostiene che Jose Luis Ramirez Jr. è morto dopo essere stato colpito nel bagno del campus della Belton High School, che si trova a circa 60 miglia a nord di Austin. Il giorno dopo Caysen Tyler Allison, un liceale di 18 anni, è stato accusato di omicidio per la morte di Ramirez. Le autorità affermano che Allison è scappato dalla scuola dopo l'accoltellamento ed è stato preso in custodia circa 20 minuti dopo. Le lezioni nella giornata di mercoledì sono state annullate nella scuola che ha circa 2.500 studenti. Martedì notte, centinaia di persone si sono radunate per una preghiera e per stringersi alla famiglia Ramirez, ha riferito il Temple Daily Telegram. Itty Henry, un anziano della Belton High School, ha spiegato che Ramirez aveva la capacità di far sorridere sempre le persone. "Ha sempre avuto le battute giuste e tutti lo adoravano", ha detto Henry. "Non credo di poter nominare una persona a cui non piaceva perché metteva sempre gli altri prima di se stesso".

