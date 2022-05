La guerra in diretta, furiosa battaglia nell'acciaieria. L'Ucraina libera alcuni territori. Ucciso ancora un bambino: le piccole vittime sono 221 | Foto e video

05 maggio 2022 a

a

a

Ore 8.30 - Ancora un bambino ucciso: sono 221

Sempre più tragico il bilancio dei bambini che sono rimasti uccisi a causa della guerra. Il procuratore generale ucraino ha diramato un ulteriore bollettino. A oggi le vittime sono 221 e 408 i piccoli rimasti feriti a seguito dei bombardamenti dei militari russi. 1.584 istituzioni educative sono state danneggiate, 118 completamente distrutte.

Ucraina, notte di sirene antiaeree. "Tregua per evacuare civili da Azovstal"

Ore 8.15 - L'esercito ucraino libera territori occupati

Infuria la battaglia in Ucraina. Nelle ultime ore le forze di Zelensky hanno respinto 11 attacchi russi nel Donetsk e nel Lugansk e hanno liberato alcuni insediamenti ai confini delle regioni di Mykolaiv e Kherson. La notizia è riportata nel bollettino dello Stato maggiore ucraino. La contraerea ha abbattuto altri quattro droni, tre missili e due aerei.

Ore 8 - Michel: "Un Piano Marshall per l'Ucraina"

Oggi a Varsavia è in programma la conferenza dei donatori. Secondo il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, deve essere "il punto di partenza per un Piano Marshall europeo per l'Ucraina. Michel paragona la situazione attuale a quella del "secolo scorso, quando persone lungimiranti decisero di investire per ricostruire il continente europeo dopo la seconda guerra mondiale. La guerra contro l'Ucraina è una tragedia umana, il che significa che leader lungimiranti devono alzarsi e dare un segnale che saremo coraggiosi, fermi, per sostenere l'Ucraina non solo a parole".

Ucraina, Nyt: "Intelligence Usa ha aiutato a uccidere generali russi"

Ore 7.50 - Il comandante del reggimento Azov: "Nell'acciaieria battaglia sanguinosa"

"Nell'acciaieria Azovstal si sta combattendo una battaglia sanguinosa. Per il secondo giorno consecutivo, l'esercito russo ha fatto irruzione nello stabilimento. Ci sono battaglie pesanti e sanguinose. Nonostante tutto, continuiamo a eseguire l'ordine di mantenere la difesa". L'ha detto Denis Prokopenko in un video notturno dalla stessa acciaieria. Nella notte attacchi aerei russi hanno colpito di nuovo Kramatorsk, città dell'oblast di Donetsk ancora in mano agli ucraini, causando sei feriti.

Ucraina: da Mosca censura a Kadyrov, media possono citarlo solo con autorizzazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.