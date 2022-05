Regina Elisabetta, il finto prete Padre Cruise beffa le guardie reali e dorme in caserma. Scandalo nel Regno Unito

03 maggio 2022 a

a

a

Un vero e proprio caso a Windsor dove la regina Elisabetta è stata avvicinata da un uomo che ha finto di essere un prete. Le guardie reali lo hanno fatto entrare nella residenza. L'incidente è stato definito come "una grave violazione della sicurezza" e risale allo scorso 26 aprile. L'uomo, stando a quanto ha riportato il Guardian, si sarebbe avvicinato alle guardie e attraverso il cancello avrebbe detto di chiamarsi Padre Cruise.

La regina Elisabetta compie 96 anni, 70 di regno. Festa privata, poi la grande parata

Subito dopo il colloquio con i soldati, il finto prete sarebbe entrato nella caserma vicino al castello di Windsor dove avrebbe addirittura trascorso la notte mangiando e bevendo con alti ufficiali pur non essendosi identificato e alla fine gli sarebbe stato offerto pure un letto per la notte. Stando a una fonte, sentita da TvTalks, l'intruso si sarebbe divertito a "scherzare con i ragazzi", raccontando loro alcune storie sulla sua missione in Iraq.

x Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse lapresse lapresse lapresse lapresse lapresse lapresse lapresse 1 / 11

La regina non ha corso alcun pericolo, anche perché in quei giorni era a Sandringham, ma si tratta di un vero e proprio scandalo anche perché le guardie reali, nel Regno Unito rappresentano il più antico reggimento in servizio dell'esercito britannico. E in questo caso avrebbero abbassato la guardia come mai è accaduto prima d'ora. "Solo il giorno dopo qualcuno ha fatto dei controlli. Poi è stata chiamata la polizia e l'uomo è stato accompagnato fuori", ha svelato la fonte che ha diramato la notizia. Questo incidente adesso potrebbe avere delle serie conseguenze per gli ufficiali, il cui compito dovrebbe essere quello di proteggere la residenza della Regina. Pare, tra l'altro, che a Windsor si trasferiranno presto anche William e Kate. Proprio quest'anno la Regina Elisabetta ha tagliato l'ambizioso traguardo delle 96 primavere. Il suo regno dura da settanta anni ed è considerata una delle monarche più amate della storia del Regno Unito.

Video su questo argomento La Regina ha il Covid, l'affetto dei fan fuori Buckingham Palace TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.