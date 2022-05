Guerra in diretta, ancora bombe su Mariupol. Uccisi 220 bambini. Il Papa: "Voglio incontrare Putin" | Video e foto

03 maggio 2022 a

Ore 8.45 - Gli ucraini: abbattuti otto droni russi

La difesa aerea ucraina ha abbattuto otto velivoli senza pilota russi, tra cui anche un Forpost, un sofisticato drone da ricognizione del valore in stimato in sette milioni di dollari. Su Facebook lo ha reso noto il Comando dell'Aeronautica ucraina. "Per tutto il due maggio gli aerei con equipaggio non sono entrati nel raggio della difesa aerea ucraina. Invece, il nemico continua a lanciare attacchi missilistici, aumentando l'uso di velivoli senza pilota".

Ore 8.35 - Papa: "Putin non si ferma, sono pronto ad incontralo"

Il Papa vuole incontrare Putin: "Ho chiesto al cardinale Parolin, dopo venti giorni di guerra, di fare arrivare a Putin il messaggio che ero disposto ad andare a Mosca. Certo, era necessario che il leader del Cremlino concedesse qualche finestrina. Non abbiamo ancora avuto risposta e stiamo ancora insistendo, anche se temo che Putin non possa e voglia fare questo incontro in questo momento". Il Papa ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera.

Lavrov, Zelensky: "Russia ha dimenticato lezione Seconda guerra mondiale"

Ore 8.25 - Sono 220 i bambini morti. 406 i feriti

Aumenta il bilancio delle piccole vittime della guerra. Secondo la procura generale ucraina, le piccole vittime sono 220, mentre 406 i bambini rimasti feriti sino ad ora.

Ore 8 - Sulla acciaieria bombe senza tregua

Ancora bombardamenti sui civili e sulle forze ucraine ancora all'interno dell'acciaieria Azovstal di Mariupol. Le scorte di cibo e di acqua sono ormai in esaurimento. E' il vice comandante del battaglione Azov, Svyatoslav Palamar, a raccontarlo alla Cnn: "Gli attacchi proseguono senza sosta, con artiglieria dai carri armati, spari a raffica, e ogni 3-5 minuti bombardamenti dai cieli. Ci sono ancora civili riparati nell'acciaieria e tuttavia il nemico continua".

Ucraina, Mosca: "197mila bambini trasferiti in Russia"

Ore 7.45 - Mosca pronta a rafforzare i bombardamenti dal 9/5

La Russia potrebbe intensificare i bombardamenti nella regione orientale ucraina dal 9 maggio, giorno in cui celebra la vittoria contro i nazisti. Lo ha detto Sergii Gaidai, capo militare ucraino della regione. A suo avviso sarebbe parte del piano della strategia di Mosca. Il governatore è convinto che le forze russe utilizzeranno armi pesanti.

Ore 7.30 - Sirene antiaeree a Dnipro e Zaporizhia

A Dnipro e Zhaporizhia sono scattate le sirene ani aereo. Il governatore regionale, Oleksandr Starukh, ha invitato gli abitanti di Vasylivka e Tokmok a usare il corridoio verde aperto per l'evacuazione dei civili.

