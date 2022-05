Guerra in Ucraina, convoglio Onu-Croce Rossa per evacuare Mariupol. Nuove esplosioni a Belgorod. Lavrov: "Sorpresi da comportamento Italia" | Diretta, foto e video

02 maggio 2022 a

Ore 09,40 - Ripresa evacuazione Azovstal

Secondo quanto riportato dal Kiev Indipendent, che cita il consiglio comunale di Mariupol, è ripreso questa mattina alle ore 7 locali il piano di evacuazione dei civili dall'acciaieria Azovstal, a Mariupol nel sud dell'Ucraina. Il piano è stato messo a punto dalle Nazioni Unite e dal Comitato della Croce Rossa internazionale e prevede di portare i civili a Zaporizhzhia.

Ore 09,30 - Israele convoca ambasciatore russo dopo parole di Lavrov

Il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid ha aspramente criticato le parole del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov per il paragone tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad Adolf Hitler in un'intervista a 'Zona Bianca' su Rete4, definendo i suoi commenti "imperdonabili, oltraggiosi e un errore storico". Lapid ha aggiunto che Israele si aspetta scuse e che l'ambasciatore russo sarà convocato. "Dire che Hitler era un ebreo è come dire che gli ebrei si sono suicidati", ha aggiunto Lapid citato dai media israeliani, "i nazisti perseguitarono gli ebrei, solo i nazisti erano nazisti, solo i nazisti intrapresero un annientamento sistematico del popolo ebraico".

Ore 09,20 - Turchia: "Con attacchi russi negoziati più difficili"

"Gli attacchi della Russia rendono più difficile il processo" per il negoziato. Lo ha affermato il portavoce del presidente turco Ibrahim Kalin, citato dall'agenzia Anadolu. Kalin ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il capo di stato maggiore Andrei Yarmak a Kiev.

Ore 09,10 - Erdogan: "Sentirò Putin, Turchia punto di soluzione per soluzioni da adottare"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che "molto probabilmente" questa settimana avrà un colloquio con il presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta l'agenzia Anadolu. La capitale Ankara o Istanbul "sarebbero il punto di soluzione per le misure da adottare" per allentare la tensione in Ucraina, ha detto Erdogan ai giornalisti dopo la preghiera dell'Eid a Istanbul.

Ore 09 - Mosca: "Chi fornisce armi a Kiev è criminale di guerra"

Tutti i capi di Stato che forniscono armi all'Ucraina dovrebbero essere ritenuti criminali di guerra. Lo ha affermato il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin, citato da Tass. "I leader di numerosi Stati europei, guidati dalla Germania, possono trascinare i loro popoli in grossi problemi. Fornendo armi all'Ucraina, diventano parte del conflitto. Tutti i capi di Stato che hanno deciso di fornire armi si sono macchiati e devono essere ritenuti responsabili come criminali di guerra", ha scritto Volodin sul suo canale Telegram, fornendo armi all'Ucraina "spingono il mondo alla catastrofe".

Ore 08,30 - Senatore Usa: "Putin in difficoltà potrebbe usare le armi nucleari"

Il continuo successo militare dell'Ucraina potrebbe aumentare le possibilità che il presidente russo Vladimir Putin ricorra alle armi nucleari, secondo un senatore degli Stati Uniti. In un'intervista a Fox News, il presidente della commissione per le relazioni estere del Senato, Bob Menendez, ha affermato di temere che il leader russo possa ricorrere alle armi nucleari per "salvare la faccia". Menendez, secondo quanto riportato da Sky News, ha detto al conduttore Bret Baier: "Beh, una delle mie preoccupazioni è che, ironia della sorte, maggiore è il successo che hanno gli ucraini, maggiore è il rischio che Putin faccia qualcosa perché sta perdendo e deve salvare la faccia. E quindi il potenziale dell'utilizzo di un'arma nucleare, chimica, biologica o tattica potrebbe crescere di conseguenza".

Ore 08 - Convoglio Onu-Croce Rossa per nuova evacuazione civili da Mariupol

Un convoglio sostenuto dalle Nazioni Unite e dal Comitato Internazionale della Croce Rossa tenterà di lasciare Mariupol oggi, ha affermato il consiglio comunale in un post su Telegram, secondo quanto riporta la Cnn. “Ci sono buone notizie. Con il supporto delle Nazioni Unite e della Croce Rossa, oggi sono state concordate altre due località per collocare le persone nel convoglio di evacuazione che lascerà Mariupol", si legge nel post. Il convoglio raccoglierà i civili in diversi punti di raccolta intorno a Mariupol prima di portarli in due villaggi vicino alla città ucraina meridionale di Berdiansk, secondo il consiglio comunale. Le evacuazioni civili da Mariupol – che ha subito settimane di bombardamenti e attacchi aerei russi – sono state sospese domenica dalle autorità locali per “motivi di sicurezza”. Prima della pausa, circa 100 persone sono state evacuate con successo dalle acciaierie assediate dell'Azovstal. Secondo recenti stime, in città rimangono ancora circa 100mila civili.

Ore 07,30 - Civili evacuati dall'Azovstal oggi arrivano a Zaporizhia

I civili evacuati dalle acciaierie Azovstal a Mariupol dovrebbero arrivare oggi nella città di Zaporizhia, controllata dall'Ucraina, nell'ambito di uno sforzo guidato dalla Croce Rossa e dalle Nazioni Unite e coordinato con Russia e Ucraina. Lo riporta il Guardian. Un gruppo della centrale assediata, l'ultima resistenza dei combattenti ucraini a Mariupol, è arrivato anche nel villaggio di Bezimenne, nel territorio ucraino controllato dalla Russia.

Ore 07 - Gran Bretagna: "Russia ha perso un quarto delle unità militari"

Più di un quarto delle unità militari dedicate all'invasione russa dell'Ucraina sono state probabilmente rese "inefficaci al combattimento": lo ha affermato il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento dell'intelligence sul conflitto, riportato dal Guardian. Alcune delle unità più elitarie del Paese hanno subito i più alti tassi di abbandono, ha continuato il ministero, aggiungendo: "Probabilmente ci vorranno anni prima che la Russia ricostituisca queste forze". Secondo Londra, all'inizio del conflitto, la Russia ha impegnato oltre 120 battaglioni, circa il 65% della sua intera forza di combattimento di terra. È probabile che più di un quarto di queste unità sia stato reso inefficace al combattimento. Alcune delle unità più elitarie della Russia, comprese le forze aviotrasportate VDV, hanno subito i più alti livelli di logoramento.

Ore 06,50 - Visita di Biden a Kiev è "questione di tempo"

Il presidente della Commissione Intelligence della Camera degli Stati Uniti, Adam Schiff, ha dettagliato la discussione di circa tre ore che i membri della delegazione del Congresso a Kiev hanno avuto domenica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ha detto che pensa che "è solo questione di tempo" prima che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, visiti l'Ucraina. Lo riporta la Cnn. "Devo pensare che una visita presidenziale sia qualcosa in esame, è solo una questione di quanto presto sarà fattibile", ha detto Schiff alla Cnn. Schiff ha notato che la delegazione non ha discusso l'argomento durante la telefonata con Biden Sunday.

Ore 06,40 - Esplosioni a Belgorod

Due esplosioni sono avvenute nelle prime ore di oggi, lunedì 2 maggio, a Belgorod, regione della Russia meridionale al confine con l'Ucraina. Ad affermarlo, secondo quanto riporta Sky News, è Vyacheslav Gladkov, governatore della regione. "Non ci sono state vittime o danni", ha riferito Gladkov.

Ore 06,30 - Ieri sera bombardamenti all'Azovstal di Mariupol

Nella serata di ieri, domenica primo maggio, le forze russe hanno nuovamente bombardato l'acciaieria Azovstal di Mariupol subito dopo l'evacuazione di un gruppo di civili. Lo ha affermato un funzionario dell'esercito ucraino, il comandante di brigata della Guardia nazionale ucraina Denys Shlega, in un'intervista trasmessa in tv.

Ore 06,20 - Lavrov: "Zelensky, anche Hitler era ebreo"

"La nazificazione esiste, i membri del Battaglione Azov hanno sulla loro uniforme o anche in tatuaggi sul corpo svastiche, simboli dei battaglioni nazisti, delle SS, apertamente leggono e sostengono il Mein Kampf. Quando dicono 'che nazificazione può esserci se siamo ebrei?' non significa nulla: secondo me anche Hitler aveva origini ebree. Da tempo ormai sentiamo il popolo saggio ebreo che dice che i maggiori antisemiti sono proprio ebrei". Così il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, in un'intervista a 'Zona Bianca', su Rete 4, dopo che l'intervistatore aveva ricordato che Zelensky è ebreo.

Ore 06 - Lavrov: "Crimi a Bucha sono una fake"

Su Bucha "la verità è solo una: il 30 marzo i militari sono usciti da Bucha. Prima il sindaco ha detto che la città era tornata alla vita normale, poi dopo 3 giorni hanno cominciato a fare vedere questi morti. È talmente chiaro che è un fake". Così il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, in un'intervista a 'Zona Bianca', su Rete 4.

Ore 05,40 - Lavrov: "Zelensky ordini fine ostilità"

"Non vogliamo che Zelensky si arrenda, vogliamo che dia l'ordine di interrompere le ostilità e di lasciare tutti i civili". Così il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, in un'intervista a 'Zona Bianca', su Rete 4. "Zelensky può portare la pace se interrompe di dare ordini criminali ai propri battaglioni neonazisti e li obbliga a interrompere le ostilità", ha affermato Lavrov.

Ore 05,20 - Lavrov: "Sorpresi dal comportamento anti-russo dell'Italia"

"L'Italia è in prima fila tra coloro che non solo adottano sanzioni anti-russe ma anche promuove tutte le iniziative in questo senso. All'inizio è stata una sorpresa, ma adesso ci siamo abituati. Forse questa è la vera Italia. Mi sembrava che popolo italiano avesse approccio un po' diverso, rispetto a propria storeia, che sapesse distinguere il bianco dal nero". Così il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, in un'intervista a 'Zona Bianca', su Rete 4. "Alcune dichiarazioni di politici ma anche stampa italiani sono andate oltre le buone norme diplomatiche e anche giornalistiche. La nostra ambasciata ha inviato materiali a questo proposito e ha aperto un caso su violazione del diritto da parte di media italiani, non voglio ora approfondire questo aspetto. Io ovviamente ho un ottimo rapporto con il popolo italiano, non è questa la questione".

Ore 05 - Lavrov: "Russia non ha mai interrotto sforzi contro guerra nucleare"

"La Russia non ha mai interrotto gli sforzi per raggiungere accordi che garantiranno il non svilupparsi di una guerra". Così il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, in un'intervista a 'Zona Bianca', su Rete 4, rispondento alla domanda se una Terza guerra mondiale sia un rischio reale. "I media occidentali travisano ciò che viene detto dalle istituzioni russe", "quando travisano ciò che dico io ciò non fa onore ai giornalisti occidentali", ha aggiunto Lavrov, facendo poi riferimento a iniziative russe per evitare una guerra nucleare.

