Guerra in Ucraina, Lavrov: "Nato impedisce i negoziati". Zelensky: "Mariupol è campo di concentramento russo tra le rovine" | Diretta, foto e video

Ore 08,20 - Gran Bretagna: "Morale delle forze russe si è indebolito"

L'esercito britannico ritiene che il morale delle forze russe in Ucraina sia "indebolito". Ad affermarlo è il ministero della Difesa di Londra, scrivendo su Twitter che la Russia "affronta ancora sfide considerevoli" nei combattimenti in Ucraina. L'esercito ritiene che le forze russe "siano state costrette a fondersi e ridistribuire unità esaurite e disparate dai falliti avanzamenti nel nordest dell'Ucraina". Gli analisti ritengono che le forze russe che non sono riuscite a prendere Kiev all'inizio della guerra siano state ridistribuite senza il tempo necessario per riarmarsi e riposizionarsi adeguatamente. Il ministero ha aggiunto: "La mancanza di abilità a livello di unità e il supporto aereo incoerente hanno impedito alla Russia di sfruttare appieno la sua massa di combattimento, nonostante i miglioramenti localizzati".

Ore 08 - Russia: "Lavoro Onu per corridoi umanitari non serve"

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, pare ritenere non necessario l'intervento dell'Onu per garantire corridoi umanitari nelle città assediate dell'Ucraina, dopo che il segretario generale Antonio Guterres è stato in visita nel Paese. Intervistato da al-Arabiya sulle proposte di Guterres per assistenza umanitaria ed evacuazione dei civili, Lavrov ha interrotto il giornalista: "Non c'è bisogno. Lo so, lo so", ha detto apparendo irritato Lavrov, "non c'è bisogno che nessuno fornisca aiuto per aprire corridoi umanitari. C'è solo un problema, i corridoi umanitari vengono ignorati dagli ultranazionalisti ucraini. Apprezziamo la volontà del segretario generale di essere d'aiuto".

Ore 07,40 - Zelensky: "Mariupol è campo di concentramento russo tra le rovine"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di cercare di distruggere il Donbass e tutti coloro che vi abitano. "I continui e brutali bombardamenti, i continui attacchi russi alle infrastrutture e alle aree residenziali, mostrano che la Russia vuole svuotare questo territorio da tutte le persone. Pertanto, la difesa della nostra terra, la difesa del nostro popolo, è letteralmente una lotta per la vita", ha detto nel suo discorso video notturno alla nazione. "Se gli invasori russi sono in grado di realizzare i loro piani anche parzialmente, allora hanno abbastanza artiglieria e aerei per ridurre l'intero Donbass in macerie. Come hanno fatto con Mariupol", ha aggiunto, descrivendo quest'ultima come un "campo di concentramento russo tra le rovine".

Ore 07,30 - In Russia evacuate oltre un milione di persone

"Sono 1,2 milioni le persone evacuate dall'Ucraina, dalle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk" in Russia, "di cui oltre 120 cittadini di Paesi terzi". Così il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, in un'intervista all'agenzia Xinhua. Kiev ha denunciato che Mosca abbia deportato in Russia con la forza migliaia di persone.

Ore 07,20 - Lavrov; "Se si vuole la pace stop armi all'Ucraina"

Se gli Stati Uniti e la Nato sono davvero interessati a risolvere la crisi ucraina, in primo luogo dovrebbero smettere di fornire armi e munizioni a Kiev. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, in un'intervista a Xinhua. La Russia è "favorevole" a continuare i negoziati, sebbene " non stiano andando bene", ha aggiunto.

Ore 07 - Lavrov: "Nato impedisce accordi con Kiev"

"Esprimendo pubblicamente sostegno al governo di Kiev, i Paesi della Nato stanno facendo di tutto per impedire il completamento dell'operazione con accordi politici. Varie armi vengono inviate in Ucraina attraverso la Polonia e altri Paesi della Nato in un flusso infinito. Tutto ciò viene fatto con il pretesto di 'combattere l'invasione', ma, in realtà, Usa e Ue intendono combattere la Russia 'fino all'ultimo ucraino' e sono assolutamente indifferenti al destino dell'Ucraina come soggetto indipendente di relazioni internazionali". Così il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, in un'intervista all'agenzia Xinhua.

Ore 06,30 - Funzionario Usa: "Resistenza forze Kiev sta rallentando Russia"

"Riteniamo che a causa di questi progressi lenti e irregolari, senza avere perfetta conoscenza di ogni aspetto del piano russo, siano in ritardo rispetto a ciò che stavano cercando di realizzare nel Donbass". Lo ha dichiarato un alto funzionario della Difesa degli Stati Uniti, secondo cui l'offensiva russa in Ucraina sta procedendo molto più lentamente del previsto, in parte a causa della forza della resistenza ucraina. Parlando a condizione di anonimato, ha detto che gli Usa credono che i russi siano "almeno diversi giorni indietro rispetto a dove avrebbero voluto essere". Mentre le truppe cercano di spostarsi a nord fuori Mariupol in modo da poter avanzare sulle forze ucraine da sud, i loro progressi sono stati "lenti e irregolari, e certamente non decisivi in nessun caso", ha affermato il funzionario.

Ore 06 - Zelensky: "Grato ai Paesi per ritorno diplomatici a Kiev"

Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky ha ringraziato i paesi che hanno ripreso le operazioni diplomatiche a Kiev. "L'ambasciatrice del Regno Unito in Ucraina Melinda Simmons è tornata oggi a Kiev", ha spiegato nel suo discorso serale. "Attualmente nella capitale del nostro paese operano 27 missioni diplomatiche estere. E questo è un gesto di sostegno all'Ucraina estremamente importante, per il quale siamo grati a tutti loro", ha aggiunto. "Tali gesti, insieme a un forte sostegno difensivo, finanziario e politico da parte del mondo libero, significano che la necessità di porre fine alla guerra sta diventando sempre più evidente per la Russia. La sconfitta degli occupanti è inalterabile", ha detto Zelensky.

