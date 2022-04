Eva Henger, grave incidente stradale in Ungheria: morta la coppia a bordo di un'altra auto

29 aprile 2022 a

Grave incidente per Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti. I due - che si trovano in Ungheria hanno avuto uno scontro frontale contro un'altra auto i cui passeggeri sono morti. Henger e Caroletti non sono in pericolo di vita secondo la ricostruzione di Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella2000 e amico dell'attrice e del manager.

Eva Henger e Massimiliano Caroletti stavano viaggiando in autostrada per andare a prendere un cucciolo di cane che sarebbe dovuto essere un regalo per la loro figlia, Jennifer, di 14 anni, che non era in auto in quel momento ma a scuola. Sarebbero stati salvati dalle cinture di sicurezza. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare ma stando a quanto riferito da Alessi, i due sarebbero stati coinvolti in uno scontro frontale e poi sono stati trasportati in elicottero in due ospedali diversi dell'Ungheria dove si trovano attualmente ricoverati. Contrariamente rispetto alle notizie che si sono diffuse in un primo tempo, sembra che il manager non debba ricorrere a un intervento chirurgico per la riduzione delle fratture allo sterno. Eva Henger che, tra le altre cose, ha riportato la frattura del femore e di un braccio, invece, dovrà sottoporti a un'operazione.

Proprio a causa di questo gravissimo incidente è ora in dubbio la partecipazione di Mercedesz Henger all'Isola dei famosi. L'influencer sarebbe dovuta entrare in gioco questa sera ma ora il suo ingresso è stato messo in dubbio. La ragazza e sua madre, Eva Henger, non sono in buoni rapporti da ormai molto tempo ma non è escluso che Mercedesz possa decidere di partire per l'Ungheria anche per stare al fianco di sua sorella Jennifer e del fratello, Riccardo Schicchi jr.

