Guerra in diretta, il segretario Onu a Kiev. Ucraina sotto una pioggia di attacchi informatici. In Transnistria distrutto deposito munizioni | Video e foto

Ore 8.15 - Duecento attacchi informatici contro l'Ucraina

Guerra anche dal punto di vista informatico. Gruppi legati alla Russia hanno effettuato oltre 200 attacchi contro l'Ucraina e le sue strutture. I dati arrivano da un rapporto Microsoft. Gli attacchi hanno preso di mira servizi vitali per i civili.

Ucraina, Kiev: "Uccisi 217 bambini dai russi da inizio guerra"

Ore 8 - La Russia fuori dall'Organizzazione mondiale del turismo

Altro colpo per la Russia, sospesa dall'Organizzazione mondiale del turismo. L'invasione è stata considerata contraria ai "valori" dell'organizzazione". Anticipando la sospensione Mosca all'apertura del dibattito dell'assemblea generale, a Madrid, aveva annunciato di volersi ritirare dall'organizzazione.

Ore 7.45 - In Transnistria droni contro un arsenale di munizioni

In Moldova le autorità della repubblica separatista filorussa della Transnistria, hanno annunciato che un villaggio al confine con l'Ucraina che ospita un arsenale di munizioni è stato preso di mira dopo essere stato sorvolato da droni. A circa due chilometri dal confine c'è un enorme deposito di munizioni sotto giurisdizione russa. Si stima contenga 20mila tonnellate di munizioni.

Ucraina, Zelensky: "Russia usa gas come arma contro Europa"

Ore 07.30 - Il segretario generale dell'Onu a Kiev

Dopo l'incontro in Russia con Putina, il segretario generale dell'Onu Antònio Guterres è arrivato a Kiev, dove dovrebbe vedere Volodymyr Zelensky. Visiterà la periferia della capitale ucraina, Bucha, Irpin e Borodianka. Il capo delle Nazioni Unite si è detto "preoccupato per i ripetuti rapporti su possibili crimini di guerra", aggiungendo che "richiedono un'indagine indipendente". Guterres ha infine riferito di aver chiesto a Vladimir Putin un cessate il fuoco urgente.

Ore 7.00 - Germania, Uniper pagherà il gas tramite un conto russo

La società energetica tedesca Uniper pagherà il gas a Mosca attraverso una banca russa e non più attraverso un istituto con sede in Europa. Lo conferma il quotidiano Rheinische Post. Anche se la Russia ha richiesto pagamenti in rubli, ha proposto un sistema che prevede l'uso di conti presso Gazprombank, che convertirebbe i pagamenti effettuati in euro o dollari in rubli. Questo offre un margine di manovra che alcuni Paesi potrebbero cercare di usare per continuare a comprare il gas russo senza incappare nel sistema di sanzioni occidentali. Insomma, come piegarsi alla Russia beffando la Ue.

