La guerra in Ucraina, gli aggiornamenti: esplode deposito di munizioni in Russia, Zelensky: "Mosca attacca vicino alle centrali nucleari" | Diretta, foto e video

Ore 10 - Papa Francesco: "Tacciano le armi"

"Tacciano le armi, affinché quelli che hanno il potere di fermare la guerra, sentano il grido di pace dell’intera umanità". Così Papa Francesco, nel suo discorso all'udienza generale in piazza San Pietro.

Ore 09,40 - Ucraina, 400 denunce di stupri commessi da soldati russi tra il primo e il 14 aprile

Sono 400 le denunce di stupri commessi dai soldati russi arrivate tra il primo e il 14 aprile alla linea istituita dal parlamento ucraino per raccogliere le segnalazioni e fornire assistenza psicologica. A dichiararlo è stata Lyudmyla Denisova, Commissario per i diritti umani della Verchovna Rada, il parlamento monocamerale ucraino, precisando che da quando la linea è stata istituita il numero delle denunce è in continuo aumento. A riferirlo è il Kyev Independent.

Ore 09,20 - Scholz: "Embargo sul gas non mette fine alla guerra"

"Non vedo affatto come un embargo sul gas porrebbe fine alla guerra. Se Putin fosse stato aperto ad argomenti economici, non avrebbe mai iniziato questa guerra folle". Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un’intervista a Der Spiegel pubblicata da La Stampa. "Il punto è un altro, vogliamo evitare una crisi economica drammatica, la perdita di milioni di posti di lavoro e di fabbriche che non riaprirebbero più - ha proseguito Scholz - Questo avrebbe grandi conseguenze per il nostro Paese, e per tutta Europa, e avrebbe anche un grande impatto sul finanziamento della ricostruzione dell’Ucraina. Pertanto, è mia responsabilità dire che non possiamo permetterlo". Nel corso dell’intervista Scholz ha auspicato un cessate il fuoco, sottolineando che "ci deve essere un accordo di pace che permetta all'Ucraina di difendersi autonomamente in futuro. Li equipaggeremo in modo che la loro sicurezza sia garantita. E siamo disponibili ad essere una potenza garante. Non ci sarà una pace dittatoriale, come Putin ha in mente da tempo".

Ore 09 - Kiev: "Guerra può durare fino al prossimo anno"

Il consigliere della presidenza ucraina, Oleksiy Arestovych, ha affermato che la guerra potrebbe durare fino all'inizio del prossimo anno. "La cessazione della fase attiva" dei combattimenti "nel Donbass non significa la fine della guerra. Ci saranno ancora azioni tattiche, incursioni, guerre. È una questione lunga, potrebbe durare fino all'inizio del nuovo anno, tutto dipende da una serie di circostanze", ha detto il consigliere, citato dai media ucraini.

Ore 08,40 - Zelensky: "Russia vuole smembrare Europa centrale e orientale"

"L'obiettivo finale della leadership russa non è solo quello di impadronirsi del territorio dell'Ucraina, ma di smembrare l'intero centro e l'est dell'Europa e assestare un colpo globale alla democrazia". Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio pubblicato sul suo canale Telegram.

Ore 08,25 - Spento incendio al deposito munizioni

E' stato spento l'incendio scoppiato in un deposito di munizioni nel villaggio russo di Staraya Nelidovka, nella regione di Belgorod. Lo ha riferito il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, sul suo canale Telegram.

Ore 08,20 - Gran Bretagna: "Kiev mantiene controllo su spazio aereo"

Secondo l'intelligence britannica l'Ucraina mantiene il controllo sulla maggior parte del suo spazio aereo. Secondo l'ultimo aggiornamento del ministero della Difesa britannico del 27 aprile - riferisce il Kiev Independente - la Russia non è riuscita a distruggere efficacemente l'aviazione ucraina o a sopprimere le difese aeree ucraine, mentre a sua volta l'Ucraina continua a mettere a rischio le risorse aeree russe. L'attività aerea russa si concentra principalmente sull'Ucraina meridionale e orientale per fornire supporto alle forze di terra russe. L'aggiornamento afferma anche che la maggior parte degli attacchi aerei russi a Mariupol sono probabilmente condotti utilizzando bombe a grappolo, che sono inefficaci nel colpire obiettivi e aumentano il rischio di vittime civili.

Ore 08,15 - Bombardamenti a Kharkiv, tre morti

Tre civili uccisi e 7 feriti sono il bilancio dei bombardamenti russi nella zona di Kharkiv. Il governatore della Regione di Kharkiv Oleh Synegubov ha affermato che la Russia continua a bombardare pesantemente la città di Kharkiv e l'intera regione, uccidendo e ferendo civili. Secondo il Kiev Indpendent, che cita fonti militari ucraine, le truppe russe stanno tentando di prendere piede nellla regione di Zaporizhzhia. Secondo l'amministrazione militare di Zaporizhzhia, a partire dal 26 aprile, le truppe russe stanno preparando posizioni difensive nell'area, anche scavando trincee e approntando campi minati.

Ore 08,10 - Polonia e Bulgaria, Russia sospende consegne di gas

Polonia e Bulgaria hanno annunciato che la Russia sospenderà le consegne di gas naturale ai loro paesi a partire da mercoledì. I tagli sarebbero i primi da quando il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il mese scorso che gli acquirenti stranieri "ostili" avrebbero dovuto pagare in rubli invece che in dollari ed euro le forniture. Quella richiesta è arrivata dopo che sono state imposte sanzioni contro Mosca per l'invasione dell'Ucraina. L'Europa importa grandi quantità di gas naturale russo per il riscaldamento residenziale, la produzione di elettricità e l'industria dei combustibili. Le importazioni finora sono continuate nonostante la guerra. Le autorità polacche e bulgare hanno affermato di non prevedere restrizioni sul consumo interno di gas a causa dei tagli alle forniture annunciati da Mosca.

Ore 08 - Zelensky: "Russia attacca vicino Chernobyl per arrivare a Kiev"

"Le truppe russe che cercavano di attaccare Kiev attraverso la zona di Chornobyl hanno utilizzato questa zona chiusa come testa di ponte militare. Hanno allestito posizioni su un terreno dove è vietato sostare". La ha riferito il il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso video come riportato da Ukrainska Pravda. "Hanno guidato veicoli corazzati attraverso aree in cui sono sepolti materiali contaminati dalle radiazioni e dove ci sono particelle radioattive", ha aggiunto. Sempre secondo Zelensky, i russi "hanno distrutto i checkpoint, rotto e saccheggiato il sistema di monitoraggio delle radiazioni presso la centrale nucleare di Chernobyl, saccheggiato un laboratorio di analisi nucleare e persino rubato oggetti contaminati confiscati ai trasgressori delle regole della zona di esclusione".

Ore 07,45 - Zelensky: "Tre missili sopra centrali nucleari ucraine"

Nell'anniversario del disastro di Chernobyl, tre missili russi hanno sorvolato tre centrali nucleari ucraine. Lo ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso video. "Quella catastrofe (Chernobyl, ndr) dovrebbe essere raccontata nelle scuole russe, dovrebbe essere ricordata in Russia ogni anno il 26 aprile, come si fa in tutto il mondo civile. Invece, oggi hanno lanciato tre missili contro l'Ucraina in modo da sorvolare direttamente i blocchi delle nostre centrali nucleari", ha dichiarato Zelensky come riportato da Ukrainska Pravda. In particolare si tratterebbe delle centrali di Zaporizhia, di Khmelnytsky e di una centrale dell'Ucraina meridionale.

Ore 07,30 - Tre missili a Odessa

La regione di Odessa è stata attaccata da 3 missili ed è stato colpito un ponte sull'estuario del Dnestr. Non ci sono vittime. Il traffico è parzialmente limitato. Sono in corso i lavori di riparazione. Lo riferisce Ukrainska Pravda, citando fonti militari ucraine. Le perdite totali russe oggi sono di 16 invasori, 1 carro armato e 4 unità di veicoli, 2 dei quali corazzati. Le forze russe continuano a scuotere la situazione con provocazioni intorno alla Transnistria, organizzando finti attacchi terroristici, annunciando attacchi missilistici e inviando messaggi ai residenti della Transnistria a nome delle forze armate ucraine con appelli di panico all'evacuazione. Il gruppo di truppe russe in Transnistria è stato allertato al combattimento. Alla vigilia di uno pseudo-referendum nella regione di Kherson, le forzre russe stanno cercando di nominare la sua "leadership" tra i collaboratori locali, continuando a cercare di corrompere con cibo la popolazione locale.

Ore 07,20 - Raid su Isola dei Serpenti, distrutti missili russi

Le forze armate ucraine hanno colpito postazioni russe sull'Isola dei Serpenti, in particolare è stato colpito il posto di comando e distrutto un sistema missilistico antiaereo Strela-10. Lo rende noto il Comando Operativo 'Sud', secondo quanto riportato dalla Ukrainska Pravda. Sempre secondo il comando ucraino le truippe russe hanno cercato di avanzare verso la regione di Mykolayiv vicino ai villaggi di Tavriyske e Nova Zorya, ma non hanno avuto successo, subendo perdite significative fino a ritirarsi. Nella zona operativa del Mar Nero, le forze ucraine avrebbero inflitto danni alle posizioni nemiche all'Isola dei Serpenti "colpendo un punto di controllo e la distruggiendo un sistema missilistico antiaereo".

Ore 07 - In fiamme deposito munizioni in Russia

Un deposito di minuzioni è andato in fiamme vicino al villaggio di Stara Nelidovka, in Russia. Lo riferisce sui social network il governatore della regione di Belgorod Vyacheslav Gladkov, secondo cui l'incendio sarebbe stato causato da un attacco aereo di due elicotteri delle truppe ucraine, entrati in Russia a bassa quota. Il governatore ha aggiunto che "non ci sono distruzioni di edifici residenziali, case. Non ci sono vittime tra la popolazione civile". "I villaggi della regione di Belgorod al confine con l'Ucraina sono stati ripetutamente bombardati da ucraina dal 24 febbraio", ha aggiunto. Secondo quanto riporta il Kiev Independent, il ministero della Difesa ucraino ha risposto che l'Ucraina non è responsabile di tutte le catastrofi o eventi accaduti in Russia, compreso l'incendio al deposito di Belgorod.

Ore 06,30 - Zelensky: "Mondo libero ha diritto di autodifesa"

"Il mondo libero ha diritto all'autodifesa". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Non ci sono quasi più persone nel mondo libero che non capiscano che la guerra della Russia contro l'Ucraina è solo l'inizio", ha spiegato. "L'obiettivo finale della leadership russa non è solo quello di impadronirsi del territorio dell'Ucraina, ma di smembrare l'intero centro e l'est dell'Europa e assestare un colpo globale alla democrazia. Pertanto, il mondo libero ha diritto all'autodifesa. Ed è per questo che aiuterà ancora di più l'Ucraina", ha aggiunto.

Ore 06 - Zelensky: "Russia cerca di destabilizzare regione con attività in Transnistria"

La Russia sta cercando di destabilizzare la regione "e minacciare la Moldavia" attraverso l'attività militare in Transnistria. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella conferenza stampa congiunta a Kiev con il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi. "Dimostra che se la Moldavia sostiene l'Ucraina, questo è ciò che accadrà", ha spiegato. A una domanda sul numero di truppe russe presenti in Transnistria, Zelensky ha affermato che le forze armate ucraine sono "preparate e non hanno paura" per affrontare un nuovo fronte di invasione militare.

Ore 05 - Usa: "Discorsi su armi nucleari sono da irresponsabili"

"I discorsi sulle armi nucleari, sull'escalation nucleare sono particolarmente irresponsabili, è il culmine dell'irresponsabilità". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di stato americano Ned Price, commentando le parole del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov secondo cui il mondo non dovrebbe sottovalutare la minaccia di una guerra nucleare.

