Guerra in Ucraina, situazione bloccata sulla pace. Lavrov: "Finché Occidente invierà armi difficile parlare di negoziati"

Ancora situazione bloccata sulla Pace in Ucraina, ma qualche spiraglio sul piano dei corridoi umanitari, si intravvede, almeno sull’iniziativa dell’Onu di far da perno di un “gruppo di contatto” con Ucraina e Russia. Sul piano dei negoziati, invece, è ancora alto mare, con il ministro degli esteri Lavrov ad affermare che fin quando continuerà l’invio di armi in Ucraina da parte dell’Occidente sarà difficile parlare di negoziati. In ogni caso, ha aperto ad un avanzamento della trattativa se ci saranno “idee interessanti”. Ributtando la palla di là, nel campo del Paese invaso, che il capo della diplomazia di Mosca ha accusato di non volere i negoziati.

Lavrov: "Siamo per soluzione negoziata ma Zelensky non è interessato". L'Agenzia atomica internazionale: "A Chernobyl situazione pericolosa" | Diretta, foto e video

Una tecnica che i russi hanno messo in campo sin dall’inizio del conflitto, dissimulare, mostrare aperture e continuare a colpire, nel ribaltamento delle dinamiche in cui la loro aggressione viene dipinta come un’azione difensiva. Se l’ingresso in campo attivo dell’Onu è una novità, non lo è l’impegno del presidente turco Erdogan. Quest’ultimo ha avuto un colloquio telefonico con Putin. Finora, è filtrata solo la versione di Ankara, di cui ampi elementi si leggono sul sito del quotidiano filogovernativo “Daily Sabah”. In sintesi, Erdogan avrebbe ribadito l’importanza di un cessate il fuoco; ha assicurato costanza nella mediazione; ha rivendicato la possibilità di una posizione di garante; ha spinto per poter ospitare fisicamente un vertice tra Putin e Zelensky.

Negli scorsi giorni era trapelata la linea del Cremlino: no a incontri con il Presidente ucraino senza un passo concreto pre impostato. Tuttavia, il tempo stringe per tutti. Per la Russia, che deve portare a casa un risultato che sia rivendibile come vittoria. Per gli Ucraini, falcidiati da una guerra che ha portato via migliaia di vite, bloccato l’economia e devastato un territorio. Per gli europei, azzoppati dalla crisi delle materie prime. E con una Cina alle prese con una nuova ondata di Covid e l’insufficiente efficacia dei vaccini, che complica la cavalcata trionfale di Xi Jinping verso il congresso del Partito Comunista. Oltre ad indebolire il peso di un importante player per il convincimento della Russia.

